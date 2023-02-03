助醫事及染疫亡者家屬 心理諮商補助延長至7/31

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（中央社記者沈佩瑤台北3日電）COVID-19疫情延燒逾3年，第一線醫事人員壓力大，有不少民眾承受痛失染疫家人悲傷。衛福部心健司今天宣布，延長6次免費心理諮商補助至7月31日，預估受惠人數約1.2萬人次。

為守護COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫第一線醫事人員身心健康，並支持陪伴染疫死亡者家屬走出悲傷，衛生福利部心理健康司自去年8月起，推動「醫事人員及COVID-19染疫死亡者家屬心理健康支持方案」，補助每人6次免費心理諮商服務。

心健司視察林軒立今天下午接受媒體聯訪表示，整體預算新台幣2500萬元，預估約1.2萬人次受惠，去年8月18日統計至10月底，約1000人次使用服務。

林軒立說明，為避免一直回報執行狀況造成機構太多額外負擔，因此設定的回報時間點分別為去年10月、今年3月、9月，儘管目前統計資料僅約1000人次使用，實際上應該更多。

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林軒立表示，因疫情仍持續，且哀傷與悲慟情緒需提供長期支持，加上每個人需要心理支持的時間點不一定，因此將方案期程延長到今年7月31日止。

依心健司提供方案內容，於7月31日前補助醫事人員及染疫死亡者家屬，每人每次最高2000元心理諮商費用、最多6次，不限於單一心理諮商機構使用，但補助次數以合計6次為限，每次諮商費用若超出補助額度，由民眾同意後自行負擔。（編輯：孫承武）1120203