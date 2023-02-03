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少不了紅蔥酥這一味 吃滷肉飯也能保育水鳥

2023/2/3 20:04（2/3 20:52 更新）
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（中央社記者楊淑閔台北3日電）特生中心今天表示，滷肉飯必搭的紅蔥酥，田裏收成後的非栽植期，會淹水形成暫時濕地，繁殖幼蟲，提供來台度冬候鳥果腹，吃飽有體力好再南飛，所以吃滷肉飯也能保育水鳥。

行政院農業委員會特有生物研究保育中心發布新聞指出，4年前非洲豬瘟開始在亞洲蔓延開來，國內在防疫上，一度激起滷肉飯保衛戰，其實滷肉飯除了使用優質的國產豬肉，還少不了「紅蔥酥」這一味，紅蔥酥是用紅蔥頭切丁後放入滾燙的豬油炸至金黃，再以大火將油逼出，加入紅蔥酥調味添香，讓滷肉飯征服眾人味蕾。

特生中心說，俗稱紅蔥頭的分蔥，原產於西亞敘利亞一帶，栽培歷史悠久；早期由先民引進國內，栽植多集中在嘉義、台南一帶，並以台南市三寮灣（北門區）、十份（七股區）、青草崙（安南區）三地為大宗。

有別於青蔥（例如三星蔥）種植後約50到75天採收取葉入菜，特生中心說明，分蔥則等待植株成熟休眠黃化時收穫蔥球，作為烹調菜餚時調味的要角。

分蔥的栽種有其特色，因而與保育水鳥有關。特生中心說，農民在春節前後收成，之後的非栽植期，為避免土壤鹽化，會將蔥田淹水而形成暫時濕地，秋分過後才陸續將水排乾準備種植。

特生中心並說，當田裡淹水時成為濕地時，會吸引大量的搖蚊（Chironomidae）棲息繁殖，這些俗稱紅蟲或紅筋蟲的搖蚊幼蟲，正好提供來台度冬候鳥果腹、補充能量，吃飽了有體力，才能再南飛澳洲、紐西蘭；所以，「是的，吃滷肉飯也能保育水鳥」。

特生中心補充，拜訪紅蔥田的嬌客除了過境的長趾濱鷸、鷹斑鷸外，還有提前來台度冬的「鳥界林志玲-高蹺鴴」，以及體態輕盈的東方環頸鴴、小環頸鴴及黑腹燕鷗等。魚塭、蔥田、鹽田星羅棋布交織而成的地景，也豐富了台南沿海的生態。（編輯：管中維）1120203

#滷肉飯
#紅蔥酥
#水鳥
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