2023新年數鳥嘉年華 嘉義布袋水鳥數量冠全台

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高雄野鳥學會19日公布2023年台灣新年數鳥嘉年華活動成果，在嘉義縣布袋樣區記錄到水鳥3萬4000多隻，數量為全台第一。圖為黑面琵鷺。（高雄鳥會提供）中央社記者蔡智明傳真 112年1月19日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣19日電）高雄野鳥學會今天公布2023年「台灣新年數鳥嘉年華」活動，在嘉義縣布袋樣區紀錄到水鳥3萬4000多隻，數量全台第一，顯示布袋鹽田濕地是台灣最重要的候鳥遷徙中繼站。

高雄野鳥學會今天發布新聞稿表示，「2023台灣新年數鳥嘉年華（New Year Bird Count Taiwan, NYBC Taiwan）」布袋樣區水鳥紀錄工作由特有生物研究保育中心、嘉義大學生物資源系、高雄鳥會布袋鹽田工作團隊以及各地支援的21名鳥友組成，調查的樣區涵蓋東石、網寮、布袋、新塭等區域鹽田濕地。

高雄野鳥學會指出，1月6日一整天共紀錄到3萬4391隻水鳥，數量勝過其他樣區，全台第一。新年數鳥活動至今已邁入第10年，冬季布袋的水鳥數量約在3萬至4萬之間，數量一直位居全台灣各調查樣區之首。

另外，今年調查到布袋鹽田的水鳥種類共有62種，鷗類9499隻、小型鷸鴴類8026隻、浮水鴨7297隻、潛水鴨5665隻、中大型鷸鴴類3083隻、大型涉禽1428隻，其他白冠雞、紅冠水雞和翠鳥共477隻。

高雄野鳥學會說，調查結果顯示布袋鹽田濕地能夠提供多樣性、體型大小且不同類群的鳥類使用，其中較為少見的鳥種，像是花鳧、赤膀鴨、羅文鴨、紅頭潛鴨、斑背潛鴨、黑頸鷿鷈、冠鷿鷈等，吸引許多愛鳥者前來觀察、攝影，帶動生態旅遊。

高雄野鳥學會強調，布袋鹽田濕地能夠提供龐大數量且種類豐富的水鳥們棲息，在東亞澳遷徙路線上是台灣最重要的候鳥中繼站。

新年數鳥嘉年華NYBC是鳥界的年度盛事，為生態保育相關組織和鳥友們自發性活動，每年年初在全台170多個樣區做水鳥調查及計數。（編輯：謝雅竹）1120119

高雄野鳥學會19日公布2023年「台灣新年數鳥嘉年華」活動，統計在嘉義縣布袋樣區記錄到水鳥3萬4000多隻，數量勝過其他樣區，全台第一。圖為鷸鴴科鳥類成群飛舞。（高雄鳥會提供）中央社記者蔡智明傳真 112年1月19日