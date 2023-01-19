2023新年數鳥嘉年華 嘉義布袋水鳥數量冠全台
2023/1/19 19:18（1/19 19:36 更新）
高雄野鳥學會19日公布2023年台灣新年數鳥嘉年華活動成果，在嘉義縣布袋樣區記錄到水鳥3萬4000多隻，數量為全台第一。圖為黑面琵鷺。（高雄鳥會提供）中央社記者蔡智明傳真 112年1月19日
（中央社記者蔡智明嘉義縣19日電）高雄野鳥學會今天公布2023年「台灣新年數鳥嘉年華」活動，在嘉義縣布袋樣區紀錄到水鳥3萬4000多隻，數量全台第一，顯示布袋鹽田濕地是台灣最重要的候鳥遷徙中繼站。
高雄野鳥學會今天發布新聞稿表示，「2023台灣新年數鳥嘉年華（New Year Bird Count Taiwan, NYBC Taiwan）」布袋樣區水鳥紀錄工作由特有生物研究保育中心、嘉義大學生物資源系、高雄鳥會布袋鹽田工作團隊以及各地支援的21名鳥友組成，調查的樣區涵蓋東石、網寮、布袋、新塭等區域鹽田濕地。
高雄野鳥學會指出，1月6日一整天共紀錄到3萬4391隻水鳥，數量勝過其他樣區，全台第一。新年數鳥活動至今已邁入第10年，冬季布袋的水鳥數量約在3萬至4萬之間，數量一直位居全台灣各調查樣區之首。
另外，今年調查到布袋鹽田的水鳥種類共有62種，鷗類9499隻、小型鷸鴴類8026隻、浮水鴨7297隻、潛水鴨5665隻、中大型鷸鴴類3083隻、大型涉禽1428隻，其他白冠雞、紅冠水雞和翠鳥共477隻。
高雄野鳥學會說，調查結果顯示布袋鹽田濕地能夠提供多樣性、體型大小且不同類群的鳥類使用，其中較為少見的鳥種，像是花鳧、赤膀鴨、羅文鴨、紅頭潛鴨、斑背潛鴨、黑頸鷿鷈、冠鷿鷈等，吸引許多愛鳥者前來觀察、攝影，帶動生態旅遊。
高雄野鳥學會強調，布袋鹽田濕地能夠提供龐大數量且種類豐富的水鳥們棲息，在東亞澳遷徙路線上是台灣最重要的候鳥中繼站。
新年數鳥嘉年華NYBC是鳥界的年度盛事，為生態保育相關組織和鳥友們自發性活動，每年年初在全台170多個樣區做水鳥調查及計數。（編輯：謝雅竹）1120119
高雄野鳥學會19日公布2023年「台灣新年數鳥嘉年華」活動，統計在嘉義縣布袋樣區記錄到水鳥3萬4000多隻，數量勝過其他樣區，全台第一。圖為鷸鴴科鳥類成群飛舞。（高雄鳥會提供）中央社記者蔡智明傳真 112年1月19日
高雄鳥會19日指出，2023台灣新年數鳥嘉年華布袋樣區水鳥記錄工作由特有生物研究保育中心、嘉義大學生物資源系、高雄鳥會布袋鹽田工作團隊以及各地支援的21名鳥友組成，一共記錄到3萬4391隻水鳥，數量全台第一。圖為金斑鴴。（高雄鳥會提供）中央社記者蔡智明傳真 112年1月19日
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