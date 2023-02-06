鋒面通過 南水局擴大曾文水庫人工增雨施作範圍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南6日電）今天鋒面通過，各地易有雨，南水局及農水署高雄管理處把握零星雲系接近南部集水區機會，在今晨7時50分同步於曾文水庫、甲仙堰及旗山地區進行人工增雨作業。

南區水資源局經管課表示，希望能增加集水區降雨量，挹注曾文水庫蓄水量及提升旗山溪川流量，為台南及高雄地區爭取多一點水資源。

南水局新聞稿表示，目前正值天氣變化快速春季，將持續守視氣象變動資訊，向老天爺多要一點水，並嚴控水庫出水，極力蓄留水資源於水庫，同時最佳化調配區域水源運用，以增加南部地區備援與整體應變能力。

南水局呼籲，水是珍貴資源也是各行各業每日所需，社會大眾務必節約用水，養成節水好習慣才是確保用水穩定的王道。

依南水局中午觀測資料，曾文水庫水位標高204.08公尺，蓄水率23.49%，連同烏山頭水庫合計有效蓄水量逾1.66億立方米。供應民生用水的南化水庫，水位標高172.42公尺，有效蓄水量5442萬立方米，蓄水率60.91%。（編輯：孫承武）1120206