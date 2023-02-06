菲律賓旅展台灣拚觀光 盼全年30萬人次訪台

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（中央社記者陳妍君馬尼拉6日專電）菲律賓國際旅展3日到5日在馬尼拉舉行。觀光局今年擴大台灣館規模，現場西門町彩虹斑馬線彩繪相當吸睛，盼藉由免簽措施和頻繁航班，促成菲律賓旅客今年30萬人次訪台。

交通部觀光局表示，去年10月13日台灣邊境解封後，菲律賓赴台人數快速成長，去年約6萬5000人次菲國旅客赴台。

菲律賓國際旅展（TravelTour Expo）是菲國規模最大的旅展。為推廣赴台遊，今年旅展台灣館面積擴大到往年的2倍，除了邀請台灣觀光大使、菲律賓人氣女星加比加西亞（Gabbi Garcia）分享台灣觀光魅力，還請來台灣糕餅業者現場示範DIY彩繪喔熊餅乾、鳳梨酥，並以無線網路5天吃到飽、高鐵買一送一及機場捷運單程免費等優惠吸引菲國旅客。

中華民國駐菲代表徐佩勇表示，台灣業者看好菲律賓觀光市場，今年有11家台灣旅行社、4家飯店和一家主題樂園業者來菲參展。

徐佩勇說，菲律賓旅客赴台享免簽證優惠，加上台菲間航班非常多，包括馬尼拉、宿霧（Cebu）及長灘島（Boracay）包機，每週有73個航班往來台北、高雄，長榮航空3月還要開克拉克航點，很快就會超過每週80個航班。

他表示：「我們真的很希望菲律賓觀光客（人數）慢慢恢復到疫情前。」

徐佩勇說，台灣跟菲律賓非常近，2019年觀光客超過50萬人次，「代表菲律賓人非常喜歡台灣」。

他表示，觀光是很重要的產業，希望促進台菲雙邊旅客往來，相互認識與了解。觀光局和代表處努力推動下，期盼今年達成30萬人次菲律賓旅客訪台、20萬台灣旅客訪菲的目標。（編輯：馮昭）1120206