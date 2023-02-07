租金補貼遭討回 營建署：不得不追回但對個案致歉

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（中央社記者陳俊華台北7日電）媒體報導，民眾已領半年租金補貼，卻因政府疏失需繳回補貼款。營建署今天說，依現行規定「不得不追回」。中央首次辦理此專案，審查人員初期作業不熟悉導致發生此個案，營建署表示歉意，會加強人員專業訓練。

媒體引述網路交流平台Dcard報導，有1名網友前年在永和租屋，申請新北市府租金補貼，也順利拿到一整年的補助，去年8月因房東不續約而搬到三重，新房東也答應他可申請補助，並與新北市政府人員聯繫、附上新的合約與補件資料；當時新北市承辦人員並告知，地方政府補助只到9月，10月起補助業務由中央收回辦理。

經過審查後，這名網友順利在去年9月收到內政部營建署資格審核通過的公文，並於10月起按時收到撥款，直到今年2月初，突然接到營建署承辦人員的電話，告知他登記的地址沒有登記居住面積，也就是他所租的房子並不是被課住宅用稅率、登記為居住用，不符補助資格，因此請他將這半年來所領的租屋補助款項全數退回。網民表示，所有補助款都用來繳房租了，身上根本沒有多餘的錢，「下個月開始吃土囉」。

營建署今天透過新聞稿表示，為方便民國110年租金補貼戶舊戶申請「300億元租金補貼專案」，採用「舊戶帶入試算」服務，依據民眾前一年度提供給地方政府的最新資料進行試算。

營建署指出，本案民眾是在111年7月帶入資料後才搬家，雖為了領取111年9月前租金補貼，已按原規定提供給地方政府，不過營建署也須取得最新租約，審查通過後才可從111年10月接續補貼，可能在取得民眾最新租約的過程中產生時間差，112年2月初發現狀況時，就立即通知民眾。

營建署說，由於這次「300億元租金補貼專案」的房屋用途，規定是改採房屋稅籍資料是否以住家用稅率面積課徵為依據，部分舊戶承租的房屋，並未依照住家用稅率核課，因此有部分舊戶無法接續領取租金補貼。

營建署表示，發現本案時雖已核撥半年款項，但依現行規定確實未符規定，不得不追回，且補正資料都有稽核機制，以確保行政審查品質，對於因中央首次辦理專案，初期對作業不熟悉，發生該個案情形，營建署表示歉意，強調會藉此案例，再加強人員的專業訓練。（編輯：郭無患）1120207