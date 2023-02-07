最大短片展台菜飄香 旅法大廚推台灣套餐熱銷

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（中央社記者曾婷瑄克萊蒙費宏6日專電）台灣為今年法國克萊蒙費宏國際短片展主題國，主辦方特邀旅法廚師簡大軒製作專屬台灣套餐，以炒米粉、三杯雞等獨特風味推「美食外交」。有客人餐後表示，必須在旅遊清單上新增台灣。

第45屆有「全球短片奧斯卡」之稱的法國克萊蒙費宏國際短片展4日剛落幕，台灣為今年「主題國」，除呈現67部作品外，也與當地知名餐廳Les grandes tables合作，邀請駐法大廚簡大軒進駐，設計台灣套餐，民眾不僅進戲院觀賞台灣電影，出戲院還能品嘗台灣美食，打造沉浸式的台灣盛會。

簡大軒Andy在接受中央社專訪時表示，本屆大會餐飲主軸為「情慾」，他在設計套餐時絞盡腦汁，尋找既能帶出火花、暖意，又能代表台灣特色的食物。最後決定以台灣人的「熱情」貫穿整體，呈現台灣獨特香料與鮮明風味。

在前菜安排上，簡大軒想到帶有「鍋氣」的新竹炒米粉及台南府城沙茶魚。他堅持使用全米米粉搭配煸炒蔬菜與麻油豆腐，並選擇鯖魚，先風乾再以沙嗲粉炙燒，焦香脆口，內部卻半生熟。

主菜設計上，簡大軒則以鹹、甜、麻油與九層塔協奏的「三杯雞」與「三杯杏鮑菇」，展現台灣「歷史故事」，不僅具代表性，且是當地人會喜歡的味道。

但簡大軒並非只重現台灣傳統做法，而是加上巧思創意，找尋最多人喜愛的口味，「是妥協也是堅持」，有些口味必須堅持原則，也些則融合歐洲飲食文化與呈現。例如他選擇以自製粉料乾醃的炸雞製作三杯雞，搭配羅勒慕斯。

他告訴記者：「我覺得這才是美食外交的根本，不是為了同化對方，而是讓別人喜歡，想深入瞭解。」

提到推廣台灣料理，簡大軒在事前會詳細向服務生介紹新竹「風城」、台灣米粉文化，以及府城的歷史，甚至台灣海峽的地緣政治，以便讓外場得以向好奇詢問的顧客解釋。

一開始試營運時外場人員反應，很多人不知道台灣料理是什麼，簡大軒因此花費不少時間設計細節，「這也是個使命吧，要把東西講得更清楚，讓來吃的人知道」。

服務生告訴他，不少顧客回訪時，興高采烈表示吃完後還特別查了台灣在哪裡，去對應菜單上的地名與菜色。他笑著說：「我很開心，因為代表有成果，這回饋就是我期待的。而我最開心聽到的，就是有人因此想去台灣。」

簡大軒表示，除了手腕受傷令他較難發揮外，這次台灣套餐的挑戰之一，就是不知道會有多少人點。餐廳告知，依過去經驗，整個餐期主題國套餐會介於1000到1200份之間，也就是每餐40份左右，「結果前3天每天就賣出500人份，第一天只準備35人份，賣完整天都沒東西可賣，所以第2天開始就做5、6倍的量」，也顯示台灣美食大熱銷。

本身就熱愛亞洲文化的Les grandes tables餐廳行政主廚品托（Frédéric Pinto）告訴中央社，台菜和法國菜完全不同，「很高興這次有機會認識台灣文化，及台灣味道的精髓，對我們來說很豐富，也很有趣」。

他說：「客人都很開心能品嚐分享這套台灣套餐，對他們而言就好像是人在克萊蒙費宏，卻快速地來了趟台灣之旅，他們真的很滿意，百分之百成功。」

拍攝的下午，退休夫妻賈桂琳（Jacqueline）和羅貝爾（Robert）在餐廳同意下進入廚房希望向簡大軒致意，表示台灣食物令他們再訪。他們告訴中央社，「除了電影，還能享受台灣的異國料理，真的很棒。大廚設計了米粉、雞肉、鯖魚等，很美味，所以我們今天回訪了」。

米其林輪胎總部員工伊莎貝（Isabelle）和同事阿提卡（Atika）首次享用台灣套餐，不斷稱讚。伊莎貝最愛地瓜與芝麻冰淇淋做的甜點，「溫潤、酸且微甜，三味混合，真的很棒。很驚奇，因為地瓜在法國大多吃鹹的，是新發現，很棒的驚喜」。

阿提卡吃素，所以很開心套餐中貼心地提供素食選項，「很好吃、美味，味道很豐富。我很喜歡香料，這餐真的完美，充滿不同香料與味覺，很棒」。

阿提卡開心向記者說：「我們倆都深愛環遊世界，常旅遊，才在想說下個旅行要去哪，我就說，現在可能必須要在旅遊清單加上台灣了。」（編輯：郭中翰）1120207