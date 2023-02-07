木星成太陽系的衛星之王 北市天文館邀民眾觀測

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（中央社記者陳昱婷台北7日電）天文學家近期報告發現木星多了12顆新衛星，使木星已知的衛星總數達到92顆，居太陽系行星之冠。台北市立天文館11日將開放專業天文望遠鏡，邀請民眾透過眼睛了解這顆行星。

負責蒐集微型行星資料的官方組織小行星中心（MPC）公布，美國華盛頓卡內基科學研究所（Carnegie Institution for Science）天文學家謝柏德（Scott Sheppard）所領導的觀測團隊發現木星多了12顆新衛星。

這項發現使太陽系最大行星木星的衛星已知總數來到92顆，超越原先太陽系擁有最多衛星的土星（目前已知83顆），成為太陽系衛星數量最高的行星。

台北市立天文科學教育館今天透過新聞稿說明，12顆新發現的衛星中有9顆環繞木星的週期超過550天，且是以與木星自轉方向相反的軌道運行，很有可能是被木星引力捕獲的小行星，或是較大天體碰撞後破碎的殘骸；另外3顆與木星自轉方向順行的衛星則推測是在木星的軌道上形成。

台北市立天文科學教育館副研究員吳志剛向中央社記者表示，木星最近非常明亮且適合觀察，只要在日落後往西方天空觀看就能發現呈現白色的它，天文館11日晚間7時至9時也會開放第二觀測室的專業天文望遠鏡，讓民眾親自觀賞這顆行星。

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吳志剛坦言，因為這12顆新發現的衛星實在是太小、太暗了，即便用天文館的庫德式折射望遠鏡仍難以看見，不過較大的伽利略衛星等還有木星本身的條紋仍然清晰可見，相信第一次看到的民眾還是會驚呼連連。

天文館指出，這些新發現的木星衛星將成為未來太空探測任務的絕佳目標，例如歐洲太空總署（European Space Agency）將於4月發射探測器，以及美國國家航空暨太空總署（NASA）將把太空船送往木星的歐羅巴（Europa）衛星，這些任務都有機會對新發現的衛星進行更深入探測。（編輯：方沛清）1120207