台灣國際科展 21國師生交流科學知識

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（中央社記者陳至中台北7日電）2023年台灣國際科學展覽會今天登場，因COVID-19疫情趨緩，得以邀請海外好手來台交流，共有21國、542名師生參與，預計2月10日頒獎，並揭曉青少年科學家獎得主。

台灣國際科展在國立台灣科學教育館展開，科教館長劉火欽表示，過去2年受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，不得不採國內實體、國外線上混合評審方式。今年疫情趨緩，總算能恢復國內外學生實體交流，透過大師講座、模擬聯合國、文化之夜等活動，讓海內外師生在緊湊的比賽之餘，也能盡情交流。

教育部次長林明裕致詞指出，希望透過科展，培養台灣學生的世界觀，並與各國優秀學子交流觀摩。疫情期間學校停課，但各校仍能以線上授課的方式，讓學生持續學習。科技的進步正是科學家一代一代努力的成果，希望年輕學子繼續精進。

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今天科展邀請台灣大學資訊工程學系副教授陳縕儂主講「我們的未來-對話式人工智慧」，她放棄在美國微軟工作，毅然決然回台投入教職，希望帶領台灣學子一起為人工智慧發展走向新的里程碑。

陳縕儂指出，AI人工智慧仍相當具挑戰性，要擴展應用範圍以及打破目前的侷限，有待更多研究人員加入。她勉勵學生要對自己的研究有信心，就像她投入AI研究時，AI領域仍相當冷門，但只要有膽量去做喜歡的事，不在乎別人眼光，就能讓自己有機會變得與眾不同。（編輯：管中維）1120207