無薪假微減98人 外銷為主製造業不排除增加實施

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北8日電）勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，實施人數1萬5092人，較上期減少98人；增加的部分以外銷為主的製造業影響較為顯著，不排除未來一、二期人數可能會再上升。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2250家、實施人數1萬5092人，較1日公布實施家數計2274家、實施人數1萬5190人相比，本次家數減少24家，人數減少98人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛告訴中央社記者，本期是春節後的首波統計，受影響的仍然是外銷型的產業，以製造業為主，另外相關的批發及零售業也有受到連帶波動。

黃維琛說明，本期變動較大的為製造業，其中有一家工具機廠商增加約120人左右，另外有部分工具機、電子零組件業者仍在與勞工協商中，不排除未來一、二期可能會再增加人數；但也有減少的業者，有一家民生工業廠商本期停止實施100人。

黃維琛指出，業者表示目前長期前景未明，只能視短期接單情況來調整；黃維琛也提到，目前受影響的主要還是個別廠商，以外銷產業為主，後續會持續觀察。

內需型產業部分，黃維琛提到，目前支援服務業（旅行社）持平，團客量未恢復仍然是主要因素，連帶影響部分的旅宿業、境外航空公司及部分航勤，還有小型的遊覽車公司等。（編輯：李錫璋）1120208