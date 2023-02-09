土耳其強震死傷慘重 台北101晚間點燈祈福
2023/2/9 19:14（2/9 23:20 更新）
土耳其與敘利亞日前發生強震，災情嚴重。台北101在9日晚間為災區點燈，邀請民眾一同為土耳其祈福。中央社記者郭日曉攝 112年2月9日
（中央社記者曾智怡台北9日電）土耳其強震死傷慘重，為替震災區祈福，台北101將於今晚點燈，內容為「為土耳其祈福，我們同感傷痛，Pray for TÜRKIYE」。
土耳其與敘利亞在近日發生芮氏規模7.8強震重創當地，為當地百年來最大地震，造成上千座建築物倒塌，無數民眾受困，兩國罹難人數已逾1萬6000人。
近日各地聲援湧入土耳其與敘利亞，台北101表示，今晚將點燈祈福，播放時間分成兩段，第一段為晚間9時20分至9時45分，第二段為晚間9時50分至10時30分，點燈內容為「為土耳其祈福」、「我們同感傷痛」、Pray for TÜRKIYE。（編輯：黃國倫）1120209
土耳其強震釀嚴重死傷，台北101在9日晚間為災區點燈祈福，內容為「為土耳其祈福」、「我們同感傷痛」、Pray For Türkiye。中央社記者郭日曉攝 112年2月9日
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