業界估產能偏低期恐拉長 擬13日產地蛋價漲2元

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（中央社記者楊淑閔台北9日電）農委會更新雞蛋日產量資料，顯示再降2000箱，剩11.4萬箱。產業界今天表示，完成老雞汰換恢復產能要到清明節後，產量偏低的時間恐拉長，為維持營運，擬於13日將產地價漲2元。

目前雞蛋產地價每台斤新台幣40.5元，批發價50元。繼上週的日產量11.6萬至11.7萬箱（每箱200顆），相較春節過後淡季需求量為11.8萬到12萬箱減少1000至2000箱。今天農委會更新資料顯示，雞蛋日產量再降2000箱、剩下11.4萬箱。

農委會畜牧處副處長江文全接受中央社記者電話訪問時表示，春節洗選廠沒有全數開張，但雞蛋仍有收取，所以約累積10天庫存量，可在春節過後補充上市，所以補充量合併日產量，仍足以供應零售的洗選蛋銷售使用，供應吃緊的是商用散裝雞蛋。

記者追問，日產量會變成與去年一樣剩下10萬多箱，跌破11萬箱嗎？對此，江文全指出，不至於。

往年蛋雞場多在春節期間到春節過後的淡季時段汰換老雞或換羽，以提升產能。不過，中華民國養雞協會蛋雞事業產銷督導委員會執行長陳進丁說，汰換老雞後還要補充雞隻，雖然政府有擴大進口種雞，但目前補充的雞隻數量沒那麼快完成，會拖到4月間、清明節以後。

陳進丁表示，雖然日產量不會再往下掉，不至於跌破11萬箱，不過接下來雞蛋日產量會一直維持在11.3萬箱到11.4萬箱，除非天氣變暖，產量可以再多一些，不然這樣的產量維持到4月間，時間較長，因此蛋價還是必須調漲。

他指出，目前業界共識不需要再開蛋價督導委員會，預計下週一（13日）宣布產地價調漲2元，變成每台斤42.5元，也就是說，恢復去年10月間降2元以前的行情，批發價則會變成每台斤52元。（編輯：戴光育）1120209