波音：台灣國際航線2024年中全面復甦
2023/2/10 17:47（2/10 18:36 更新）
波音公司商用飛機集團區域行銷董事總經理蕭特（David Schulte）10日在台北發表民航市場展望報告指出，台灣國際航線全面復甦大約是2024年年中。中央社記者汪淑芬攝 112年2月10日
（中央社記者汪淑芬台北10日電）波音公司商用飛機集團區域行銷董事總經理蕭特（David Schulte）今天在台北發表民航市場展望報告指出，台灣國際航線大約2024年年中全面復甦。
波音將台灣列入東北亞市場中重要的客戶，蕭特今天發表波音針對未來20年民航市場展望的報告。
根據公布的報告，台灣今年赴亞洲的航空旅遊市場將比2022年成長3.4倍，赴北美成長2.4倍、赴歐洲成長2.5倍，台灣國際航線全面復甦大約是2024年年中。
蕭特說，國際航空運輸協會IATA觀察，全球航空市場已回到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的77%，北美及中東領先，都超過90%，亞洲及大洋洲目前只回復57%，預估還要10到12個月才會達疫情前水準。
蕭特提到，全球機隊未來20年將成長一倍，亞太地區約需要6250架新飛機，其中東北亞約有1345架。
蕭特說，在燃油消耗與碳排放有優異表現的777與787，是疫情期間使用最廣泛的民航客機機型，波音在2022年接獲的飛機訂單是歷來最多的一年，全部機型訂單有774架，其中787有139架。
長榮航空2015年就向波音訂購24架787飛機，受疫情影響，有3架後來改為777貨機。
華航去年8月也宣布，訂購16架波音787-9客機，預計2025年開始交付。（編輯：李亨山）1120210
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