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深入橋底診斷 運研所研發橋梁檢測機械手臂

2023/2/10 19:10（2/10 22:01 更新）
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全國車行橋梁約2萬3000多座，目前橋底檢測多半靠目視，檢測人員得冒風險作業。交通部運輸研究所成功研發仿內視鏡的橋梁檢測機械手臂，且可即時傳送影像，比目視更安全可靠。（運研所提供）中央社記者汪淑芬傳真 112年2月10日
全國車行橋梁約2萬3000多座，目前橋底檢測多半靠目視，檢測人員得冒風險作業。交通部運輸研究所成功研發仿內視鏡的橋梁檢測機械手臂，且可即時傳送影像，比目視更安全可靠。（運研所提供）中央社記者汪淑芬傳真 112年2月10日
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（中央社記者汪淑芬台北10日電）全台有2萬3000多座橋梁，目前橋底檢測多半靠目視，檢測人員得冒風險作業。交通部運輸研究所成功研發仿內視鏡的橋梁檢測機械手臂，且可即時傳送影像，比目視更安全可靠。

運研所副所長陳天賜今天在交通部例行記者會表示，全國車行橋梁約2萬3000多座，很多受潮汐影響的河川區域橋梁，橋底受漲潮、退潮反覆浸泡或長期處於高鹽害環境，容易導致鋼筋鏽蝕膨脹、混凝土剝落，逐漸降低橋梁承載能力與功能。

陳天賜說，檢測人員常須冒著漲潮空間變小與閃避橋下垃圾等障礙物，乘坐橡皮艇或穿著潛水裝等裝備，才能進入橋梁底部用目視勘查。

陳天賜介紹運研所成功研發的橋梁檢測機械手臂是民國106年起與大同大學合作，利用多節可伸縮的臂桿，將鏡頭探入狹暗橋梁底部空間，就像以醫療使用的內視鏡，可探入不易目視的部位協助臨床檢查，橋檢人員只在橋面上操作橋檢工具，可透過即時回傳影像，檢查並記錄橋梁梁底狀況，作業更安全可靠。

為符合橋檢作業需求，運研所研發的橋檢工具鏡頭可轉動，拍攝橋梁底部的帽梁、支承、墩柱等，去年更導入影像拼接技術，可呈現完整的橋面底板影像，讓橋檢人員可標記劣化構件位置，以利後續修繕追蹤。

陳天賜說，這項工具適合檢測寬度10公尺的橋梁，估計全台約半數橋梁符合條件，每次檢測作業約90分鐘，預計今年底技術移轉。（編輯：管中維）1120210

#陳天賜
#運研所
#交通部運輸研究所
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