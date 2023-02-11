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周志浩接衛福部次長？薛瑞元：人選已與行政院討論

2023/2/11 15:28（2/11 21:39 更新）
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圖為2021年4月疾管署長周志浩說明全球疫情概況。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤台北11日電）衛生福利部常務次長石崇良近日調任健保署長，留下遺缺仍懸而未決，媒體報導可能由疾管署長周志浩接棒。衛福部長薛瑞元今天說，已與行政院討論，確定後會連同其他人選一起公布。

石崇良6日接任衛福部中央健康保險署長，有媒體報導，可能由現任衛福部疾病管制署長周志浩接棒次長職務、疾管署副署長莊人祥升任署長。

薛瑞元今天下午到台北圓山大飯店出席新書發表活動，並於會前接受媒體聯訪表示，次長人選確定後就會對外公布，初步已經與陳建仁討論，正在行政程序中，確定了會一起公布，實際要看行政院進度。

媒體追問，「一起」是指次長、署長人選一起公布嗎？薛瑞元表示，「可能會一起」。

另外，土耳其賑災的民眾善款湧入衛福部專戶，累計已破新台幣2.7億元。薛瑞元說，感謝國人熱心，將統一交由外交部與土耳其官方協調，依對方指定用途提供災民最需要的幫助。

至於目前國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）持續降溫，外界關心COVID-19何時降級、改類。薛瑞元說，都還在討論中，策略上就是緩步開放鬆綁，刺激國內經濟活動。（編輯：陳政偉）1120211

「關懷的力量─康義勝從醫的初心」新書發表會11日下午在台北圓山大飯店舉行，衛福部長薛瑞元（圖）出席並致詞。中央社記者趙世勳攝 112年2月11日
「關懷的力量─康義勝從醫的初心」新書發表會11日下午在台北圓山大飯店舉行，衛福部長薛瑞元（圖）出席並致詞。中央社記者趙世勳攝 112年2月11日
#薛瑞元
#周志浩
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