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社教機構響應世界母語日 462場次活動開跑

2023/2/11 17:28（2/11 19:01 更新）
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響應「世界母語日」，台灣的社教機構共舉辦462場次活動，包含講座、說故事、音樂會、主題書展等，11日在國立台灣科學教育館舉辦開跑記者會。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 112年2月11日
響應「世界母語日」，台灣的社教機構共舉辦462場次活動，包含講座、說故事、音樂會、主題書展等，11日在國立台灣科學教育館舉辦開跑記者會。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 112年2月11日
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（中央社記者陳至中台北11日電）每年2月21日是聯合國教科文組織訂定的「世界母語日」，台灣的社教機構響應，共舉辦462場次活動，包括講座、說故事、音樂會、主題書展等，今天正式開跑。

教育部在國立台灣科學教育館舉辦響應2023世界母語日活動，宣布所屬10所社教館所和各縣市公共圖書館的462場次活動正式開跑。

教育部次長林明裕致詞時指出，中小學即將開學，期望每名老師都能以推廣母語為使命，並結合社團、文化體育活動，取代生硬的語言教學課程，拓展語言的多元可能，讓學生運用母語交流。

各社教機構代表共同轉動黑膠唱片，象徵一起「歡喜講母語」。活動相當多元，國立教育廣播電台透過母語文化體驗日，邀請親子體驗錄音器材，記錄親子說母語的時刻。國立台灣圖書館則是展示全國獨創的台灣手語電子繪本影片及互動系統。

另外像是高雄市立圖書館、花蓮市立圖書館，都透過特色書展活動，讓民眾認知語言平等的重要性，進而學習自己的母語。

相關資訊可參考「教育部本土語言資源網」。（編輯：管中維）1120211

#教育部本土語言資源網
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#台灣
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