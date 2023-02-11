防壽司郎之亂重演 高雄餐廳首禁「店內拍攝抖音」

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（中央社記者洪學廣高雄11日電）日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」分店日前遭1名高中生拍攝抖音惡搞影片。高雄一間知名餐廳開全台第1槍，禁止任何抖音拍攝和網紅入內，店門口更貼上「下載抖音禁入內」貼紙。

針對壽司郎遭拍攝影片惡搞事件，高雄知名餐廳「釣客食堂」率先全台開出第1槍，7日在臉書貼文宣布，基於有顧客到大型連鎖餐廳內用不衛生方式舔弄公共餐具，且還拍攝抖音，宣布7日起店內禁止任何抖音拍攝，及抖音網紅入內，以免發生「亂舔」情況。

此外，店家更印製「手機下載抖音，禁止入內」貼紙貼在門口，業者透露，高雄已經有不少在地商家響應，索取警語貼紙張貼。

這家高雄餐廳業者的消息一出後引起網友熱議，網友質疑業者是否要檢查顧客手機，以及其他社群平台是否比照辦理，另有支持民眾則想索取貼紙貼在店內。

網路最近瘋傳一段發生在壽司郎分店的「迷惑行為」（日文迷惑意為使人困惑、為難等）畫面，可以看到1名男性顧客先拿起醬油瓶舔瓶口，又從茶杯放置處拿起1個茶杯，舔完茶杯杯緣後放回原位，最後把口水抹在轉盤壽司。業者因此在短短1天股價重挫近5%，市值一度蒸發約168億日圓（約新台幣38億7783萬元）。（編輯：方沛清）1120211