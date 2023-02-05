男子惡搞壽司郎 母親致歉：兒子現在很混亂

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（中央社東京5日綜合外電報導）日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」一間分店日前遭人惡搞，影片在網路瘋傳嚴重影響業者商譽。惡搞行為人母親昨天受訪致歉表示願賠償，也透露兒子目前狀況很混亂。

日本推特最近瘋傳一段發生在壽司郎分店的「迷惑行為」（日文迷惑意為使人困惑、為難等）畫面，可以看到一名男性顧客先拿起醬油瓶舔瓶口，又從茶杯放置處拿起一個茶杯，舔完茶杯杯緣後放回原位，最後把自己的口水抹在轉盤上的壽司上。

日本朝日電視台日前報導，經營「壽司郎」的業者因為被顧客惡搞的影片瘋傳，短短一天股價重挫近5%，市值一度蒸發約168億日圓（約新台幣38億7783萬元）。

儘管惡搞行為人跟監護人已當面致歉，但業者拒絕接受，認為「這是威脅食安的行為，將持續從刑事及民事兩方面嚴正因應」。

日媒Smart FLASH昨天報導，惡搞行為人的母親面對記者登門採訪時，在記者未提問前先深深鞠躬說，「這次造成大家困擾，真的非常抱歉」。

談到兒子目前狀況，母親說，兒子不考慮後果就輕率地做了那樣的事，「當下大概是得意忘形了」；兒子對自己做了這麼嚴重的事不知如何道歉才好，「目前正處於混亂的狀態」。

面對業者有意採取索賠等嚴肅應對的方針，這名母親說，「做錯事的是我們，除了反省道歉外，只能由對方和警察判斷，我們能做的只有賠償」。

除了壽司郎外，日本其他連鎖迴轉壽司店近日也相繼爆出曾遭顧客脫序惡搞，「迷惑行為」影像在日本社群網站上瘋傳，讓各大連鎖迴轉壽司業者紛紛強化防範對策。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1120205