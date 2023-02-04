迴轉壽司遭惡搞影像瘋傳 日本各大業者強化店內防範

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日本各大連鎖迴轉壽司店近日相繼出現惡作劇行為，包括把口水抹在轉盤上的壽司上等。（示意圖／中央社檔案照片）

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（中央社東京4日綜合外電報導）日本各大連鎖迴轉壽司店近日相繼出現惡質脫序的惡作劇行為，「迷惑行為」影像在日本社群網站上瘋傳，連鎖迴轉壽司業者紛紛強化防範對策。

這些惡質脫序的惡作劇行為，包括把口水抹在轉盤上的壽司上、擅自將山葵抹在別人點的壽司上、舔醬油瓶口和杯緣等，不少受害店家已報警處理。

日本時事通信社報導，雖然這些迷惑行為（日文迷惑意為使人困惑、為難等）都是利用業者持續推動自動化流程產生的漏洞，但要業者在嚴重缺工的大環境下增聘員工並非易事，只好透過增加設備，或修改監視錄影機系統等方式，希望在不倚賴人力的情況下防堵迷惑行為。

發生「舔杯騷亂」的連鎖壽司業者「壽司郎」，目前採取的對策是只在迴轉盤上放顧客點的餐點，不放置讓顧客自由取用的壽司盤。

而擺放在桌上的餐具及調味料，只要顧客提出需求，都可以更換成已完成消毒的餐具及調味料。壽司郎未來預計在餐桌與迴轉盤間安裝透明壓克力板，避免顧客誤觸商品。

在壽司盤上使用抗菌壽司保鮮蓋的「藏壽司」，網路上也流傳有顧客把拿下來的盤子再放回迴轉盤上的影片。藏壽司雖然已在迴轉盤上方設置用來得知顧客取用盤數的監視錄影機，但未來將修改系統，增加可偵測把盤子放回迴轉盤上的動作。

藏壽司業者難掩困惑地說，「還以為已經跟顧客建立起信任關係」。

「河童壽司」（Kappa Sushi）將在店內張貼「監視錄影機攝影中」的告示，徹底透過監視錄影機進行監控，並檢討引進使用可蓋住壽司的上蓋。

另一家之前也受害的「濱壽司」（HAMA-SUSHI）公關負責人則表示，正在檢討相關因應作為。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1120204