日本男拿公用湯匙猛吞烏龍麵店炸渣 網：無法安心外食[影]

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日本連鎖烏龍麵店桌上免費食材被人惡搞， 一名男性顧客用公用湯匙大口吃放在餐桌上、供所有顧客取用的炸物炸渣。（圖取自twitter.com/sukesan1976）

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（中央社東京1日綜合外電報導）不光是日本各大連鎖迴轉壽司店，今天又傳出以九州地方為主的連鎖烏龍麵店受害，桌上免費食材被人惡搞，還上傳影像到社群網站。日本網友留言砲轟，怒批讓人無法安心外食。

日本共同社、朝日新聞、Sponichi Annex等報導，影像中的男性顧客用公用湯匙大口吃放在餐桌上、供所有顧客取用的炸物炸渣。這種炸渣是在油炸過程中掉落的屑屑，經常被放進烏龍麵中搭配食用。

這家受害店家名稱為sukesanudon，經營業者表示，這段惡搞影片長度約10秒。影片在推特上流傳後，不少日本網友留言批評說「噁心」、「不能安心外食了」等。

經營sukesanudon的業者表示，已掌握遭脫序惡作劇的分店，也完成店內消毒工作，「將會持續進行調查，檢討未來的因應作為」。

sukesanudon以北九州市為中心，在福岡縣等九州各縣及山口縣共有60家分店。

sukesanudon今天在官網發布聲明指出，他們深刻認知到這樣的行為，會讓經常光顧的顧客看到影像後感到十分不快，也威脅到顧客安心享用餐點的環境。

聲明指出，有關行為人的部分，他們已向警方提出諮詢，將持續堅定地進行應處。

日本各大連鎖迴轉壽司店近日相繼傳出被人惡搞的案例，包括舔桌上公用醬油瓶口、舔自取茶杯杯緣再放回原處、將口水抹在轉盤上的壽司上，及將山葵抹在他人點的壽司上等。

這類脫序的惡作劇行為已在日本社群網站上引發廣泛討論，不少網友對前往迴轉壽司店用餐產生陰影；已有連鎖迴轉壽司業者報警處理，並採取各項消毒及避免類似情況再度發生的防範措施，希望挽回民眾對迴轉壽司的食安信心。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1120201