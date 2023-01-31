舔醬油瓶口、亂抹口水 日本迴轉壽司現惡作劇店家報警[影]

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日本各大連鎖迴轉壽司店近日相繼出現惡作劇行為，包括把口水抹在轉盤上的壽司上等。（示意圖／中央社檔案照片）

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（中央社東京31日綜合外電報導）日本各大連鎖迴轉壽司店近日相繼出現惡質脫序的惡作劇行為，包括把口水抹在轉盤上的壽司上、擅自將山葵抹在別人點的壽司上、舔醬油瓶口和杯緣等，讓受害店家決定報警處理。

ITmedia、TBS電視台、日本電視台等多家日媒報導，日本社群網站最近流傳一段影片，內容是有人惡作劇，在其他顧客點的食物透過轉盤經過面前時，用看似湯匙的工具在上頭加山葵；還有人沒有將整盤壽司取下，只用筷子偷夾一個壽司吃掉。

受害店家「濱壽司」（HAMA-SUSHI）認為上述行為「是明顯的脫序行為，無法容許」，1月25日已向被惡作劇的分店所在轄區警署報案。

各大迴轉壽司店內相繼出現「迷惑行為」（日文迷惑意為使人困惑、為難等），連鎖迴轉壽司業者「壽司郎」也因為相關影像有意報警。

●舔醬酒瓶、舔茶杯、口水抹壽司

日本推特最近流傳一段發生在壽司郎分店的迷惑行為畫面，可以看到一名男性顧客先拿起醬油瓶舔瓶口，又從茶杯放置處拿起一個茶杯，舔完茶杯杯緣後放回原位，最後是把自己的口水抹在轉盤上的壽司上。

問題影片短短不到1分鐘，就出現上述3項迷惑行為；雖然不知道影片拍攝時間，但近日在日本社群網站廣為流傳，受到關注。

壽司郎業者1月30日發布聲明指出，這是有損顧客信賴的重大事件，並對造成顧客感到不快表示非常遺憾。

業者已調查發生上述迷惑行為的分店及時間點，並對可能發生的分店進行消毒，也有意向警方諮詢，從刑事及民事兩方面進行嚴正因應。

受害店家除了壽司郎及濱壽司，另一家連鎖迴轉壽司店「藏壽司」的案例，則是顧客將已取下的壽司再放回轉盤上。

●脫序惡作劇恐觸法 也可能涉損害賠償

律師若狹勝受訪時表示，舔茶杯再放回去、抹口水在轉盤上的壽司，這些行為恐涉及「毀棄損壞罪」（器物損壞罪）；而拍攝這樣的行為上傳到社群網站，也有可能觸犯「虛假行為妨害業務罪」（偽計業務妨害罪）。再者，行為人也有可能須負起民事方面的損害賠償責任。

除了濱壽司已報案，藏壽司也向警方諮詢，並修改店內智慧攝影機系統，致力防止類似情況再度發生。

至於為何會出現「迴轉壽司迷惑行為」，專家認為，各大迴轉壽司業者持續推動經營簡化是原因之一，這也同時暴露了機械化的缺點。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1120131