日男惡搞迴轉壽司現身致歉 壽司郎擬依法追究

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（中央社東京1日綜合外電報導）日本推特近日瘋傳一段迴轉壽司遭人惡搞的影片，行為人在爭議擴大後雖然跟監護人當面向業者致歉，但業者並未接受，除已報警外，「持續從刑事及民事兩方面嚴正因應」立場未變。

日本產經新聞、讀賣新聞報導，經營連鎖迴轉壽司店「壽司郎」的業者今天表示，遭惡作劇的店家是位於岐阜市的分店「壽司郎岐阜正木店」。

業者表示，所屬員工1月29日在推特上發現這段被瘋傳的影片後，已於1月31日報警處理。

儘管惡搞行為人跟監護人當面向壽司郎方面致歉，但業者拒絕接受。業者認為「這是威脅食安問題的行為，將持續從刑事及民事兩方面嚴正因應」。

被惡搞的壽司郎分店已在1月30日開門營業前，完成茶杯的清潔及更換醬油瓶。未來各分店只要有顧客提出需求，都會採取為顧客更換消毒過的調味瓶及餐具等因應措施。

日本推特最近流傳一段發生在壽司郎分店的「迷惑行為」（日文迷惑意為使人困惑、為難等）畫面，可以看到一名男性顧客先拿起醬油瓶舔瓶口，又從茶杯放置處拿起一個茶杯，舔完茶杯杯緣後放回原位，最後是把自己的口水抹在轉盤上的壽司上。

問題影片短短不到1分鐘，就出現上述3項迷惑行為；雖然不知道影片拍攝時間，但近日在日本社群網站廣為流傳，受到關注。

除了壽司郎外，日本另兩家連鎖迴轉壽司店「濱壽司」（HAMA-SUSHI）及「藏壽司」，也都傳出類似遭惡搞的受害案例。

濱壽司已於1月25日報警，藏壽司也向警方諮詢，並修改店內智慧攝影機系統，致力防止類似情況再度發生。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1120201