繼壽司店遭惡搞 日本超商也傳店員脫序漏尿嬉鬧

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（中央社東京2日綜合外電報導）日本社群網站近日接連出現迴轉壽司店、烏龍麵店被惡作劇的影片遭到瘋傳，不少業者報警處理。網路最近又流傳，有一名身穿超商制服的女店員與友人在店內嬉鬧漏尿的脫序影片。

日本週刊女性PRIME昨天報導，這名擔任超商店員的女高中生在店內跟朋友惡作劇，影片近來在網上引發話題。

影片拍攝時間不明，目前已知店家是位於宮城縣的全家便利商店，可以看到女店員把嚼過的口香糖黏在店內鏡子上，及站在收銀台後方疑似漏尿的樣子。

從影片中可以確認，拍攝影片的女性跟女店員在店內高聲喧鬧，研判該時段店長等人可能不在店內。

不僅這間超商，網上也流傳在另一間便利商店7-11內拍攝的影片，可以看到女店員拿著掃具在店內嬉鬧，還拿起熱食區看似薯條的東西大啖，並對鏡頭比出勝利手勢，影片甚至還打上「即使如此還是可以領到時薪」的字幕。

這種因為打工店員的「迷惑行為」（日文迷惑意為使人困惑、為難等）被拍攝後上傳社群網站，造成「炎上」（引發批評）的情況，在日本也被稱為「打工恐攻」。

日媒J-CAST NEWS報導，近期發生的迷惑行為爭議，除了已知的各大連鎖迴轉壽司店、烏龍麵店外，連咖哩店CoCo壹番屋也受害。

於今年2月1日到2日上傳社群網站的一段影片中，可以看到一名男子直接拿起CoCo壹番屋店內供顧客免費食用的醃菜「福神漬」，用湯匙挖起大口狂吃。

看到影片的日本網友不安地說，「連CoCo壹番屋也不能去了」。但其實這起迷惑行為在2019年12月已被察覺，並在行為人致歉後解決。

以九州地方為主的連鎖烏龍麵店「資先生烏龍麵」，日前也發生放在桌上的免費食材被顧客惡搞。日媒ORICON NEWS報導，業者今天在官網公布因應對策，稱未來若有顧客對桌上免費食材感到不安，店家將分裝在袋子或用小碟子提供給顧客。

針對免費食材遭惡搞，業者表示昨天下午已向福岡縣警察局小倉北警察署報案並獲受理。

朝日電視台報導，連鎖迴轉壽司店「壽司郎」這次因為被顧客惡搞的影片瘋傳，短短一天股價重挫近5%，市值一度蒸發約168億日圓（約新台幣38億7783萬元）。

壽司郎業者已報警處理，雖然獲行為人及其監護人道歉，但仍堅持繼續從民事及刑事兩方面進行應處。

律師加藤博太郎說，一旦業者無法保護品牌形象，就必須花費相應成本採取許多對策，因此可能對行為人提出數百萬到數千萬日圓損害賠償，「視情況甚至可能提出高達以億日圓為單位的賠償」。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1120202