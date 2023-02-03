更多編輯台推薦新聞：
圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看
文化

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

日本壽司郎遭惡搞生意受損 網友發起「拯救壽司郎」社長致謝[影]

2023/2/3 15:11（2/3 15:20 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
近日有網友在網路上發起「拯救壽司郎」活動，藉由實際消費表達對店家支持。（圖取自推特網頁twitter.com）
近日有網友在網路上發起「拯救壽司郎」活動，藉由實際消費表達對店家支持。（圖取自推特網頁twitter.com）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站3日電）日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」分店遭人惡作劇，一名顧客舔醬油瓶、將口水抹到轉盤上的壽司等行為影片在社群流傳，脫序行為導致店家生意一落千丈。近日有網友在網路上發起「拯救壽司郎」活動，藉由實際消費表達對店家支持。

日本推特近日流傳一段發生在壽司郎分店的影片，一名男性顧客先拿起醬油瓶舔瓶口，又從茶杯放置處拿起一個杯子，舔完杯緣後放回原位，最後還把自己的口水抹在轉盤上的壽司上。

雖然業者已對事發分店進行消毒，但相關影片持續衝擊消費者信心，壽司郎母公司FOOD & LIFE Companies股價重挫近5%，市值瞬間蒸發168億日圓，店裡的生意也受到影響。

日媒J-CAST NEWS報導，為挽救壽司郎，日本YouTuber「DJ社長」在網路上發起「#拯救壽司郎」（#スシローを救いたい）行動。後續有越來越多網友響應，紛紛在網路上分享自己到店裡用餐的畫面相挺。

相關行動受到業者注意，壽司郎社長新居耕平以本人名義表達感謝，他在推特上表示，會盡力為每位顧客提供令人安心美味的壽司。

針對客人脫序行為，壽司郎於1月31日報警處理，雖然事後行為人與監護人當面向壽司郎公司致歉，但業者認為「這是威脅食安問題的行為」而拒絕接受，堅持提告到底。

日本中京電視台報導，為防範類似事件發生，店家將事發分店及周圍分店的餐具、醬料集中擺放，並考慮未來在全國分店的座位與迴轉軌道間設置壓克力板，防止顧客不小心碰到一旁轉動的食物。（編輯：林傑立）1110203

#壽司郎
#迴轉壽司
#日本
延伸閱讀
舔醬油瓶口、亂抹口水 日本迴轉壽司現惡作劇店家報警日本壽司郎舔醬油瓶顧客現身致歉 業者告到底：這是威脅食安行為繼壽司郎後日本超商也傳「打工恐攻」 店員惡作劇漏尿嬉鬧
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族