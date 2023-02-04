壽司郎遭惡搞 日記者走訪事發分店「顧客漸回流」

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（中央社東京4日綜合外電報導）日本大型連鎖迴轉壽司「壽司郎」一間分店日前遭顧客惡搞，一度造成顧客不敢上門。不過，有日媒記者實地走訪事發分店，發現仍有顧客用餐，店員也說感覺顧客正在回流。

日本推特最近瘋傳一段發生在壽司郎分店的「迷惑行為」（日文迷惑意為使人困惑、為難等）畫面，可以看到一名男性顧客先拿起醬油瓶舔瓶口，又從茶杯放置處拿起一個茶杯，舔完茶杯杯緣後放回原位，最後把自己的口水抹在轉盤上的壽司上。

「壽司郎」業者日前表示，遭惡作劇的是位於岐阜市的分店「壽司郎岐阜正木店」。儘管惡搞行為人跟監護人已經當面致歉，但業者拒絕接受，認為「這是威脅食安的行為，將持續從刑事及民事兩方面嚴正因應」。

惡作劇高中生的父親日前接受日媒News PostSeven記者採訪時，坦承確實向壽司郎方面致歉，也透露已委請律師處理，律師告訴他什麼都不要多說。

但面對記者追問，這名父親除了說兒子深刻反省中，也淚眼表示「真的非常抱歉」。

●事發分店位於岐阜激戰區

News PostSeven報導，這間被惡搞的分店是距岐阜車站車程約10分鐘、縣道77號線旁的「壽司郎岐阜正木店」，顧客幾乎都是開車前來。這一帶屬迴轉壽司激戰區，附近還有「藏壽司岐阜正木店」及「魚米岐阜正木店」。

惡搞影片在今年1月底被媒體報導後幾天的2月2日傍晚，News PostSeven記者前往壽司郎岐阜正木店，看到櫃台坐了5到6名獨自用餐的顧客，沙發用餐區有兩組各4名顧客。雖是晚餐前時段，但仍有客人進來用餐。

不過，放眼望去並沒有店員。這家店在入口處放置觸控式平板電腦，只要輸入用餐人數，平板就會以畫面顯示座位方式「帶位」。甚至連結帳時都可以掃QR碼，從進入店內到離開可以全程不用服務人員，僅靠平板完成全部作業。

店內一名男性常客說，因為自動化流程減少員工數，所以幾乎看不到什麼員工。這次引發騷動的高中生如果是放學時段來吃的話，大概也是這個店員特別少的時段，所以要被目擊到「迷惑行為」且被注意到的可能性應該很低。

●常客續訪用餐盼為業者加油

包括這名男性常客在內，採訪當天在店內用餐的顧客都異口同聲地說，雖然舔杯騷動後對食安確有不安，但「這個時候更要為業者加油」。

壽司郎店員受訪時說，舔杯騷動後雖然顧客一度減少，但過了幾天感覺顧客逐漸回流，公司也進一步採取了新的防範對策。

這名店員說，現在雖然桌上有放置醬油瓶跟茶杯，但因為事發後部分顧客不喜歡這種做法，所以現在顧客也可以自行從入口處取用。另也委請業者在迴轉盤上加裝透明壓克力板，避免任何人可隨意觸碰食材。

●迴轉壽司未來可能不轉了

日媒moneypost網路版報導，除了壽司郎外，其他幾家大型連鎖迴轉壽司也同受顧客「迷惑行為」困擾，有看法認為，這種情況可能改變迴轉壽司未來樣貌。

日本迴轉壽司透過自動化上菜分為兩種方式，一種是傳統的慢速迴轉盤、另一種則是採直線快速輸送食材的高速通道，目前採用後者的店家漸增。

業界相關人士說，高速通道是為了回應顧客需求誕生；即使相同食材已在眼前迴轉盤上，但想吃比較新鮮的食材而點餐已成主流，所以才會出現高速通道。

一名在財經雜誌工作的記者說，高速通道優點在於減少食材浪費，因為只點想吃食材的顧客增加，廢棄食材數量較過去略減。

2012年首度引進這種高速通道的迴轉壽司店「魚米」，不光是用高速通道輸送顧客點的餐點，連一般被放在桌上免費提供的薑片，在魚米也都完全由高速通道送到顧客面前。

魚米目前已有分店採用2條高速通道加上1條傳統迴轉盤提供食材，未來還會有3條高速通道的店登場，「未來可能連傳統迴轉盤都會消失」。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1120204