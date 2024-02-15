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日男惡搞吉野家等下場出爐 遭法院判2年4個月

2024/2/15 15:21
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（中央社東京15日綜合外電報導）日本一名男子2022年惡搞日本牛丼專賣店「吉野家」的一間分店後，被依涉犯「毀棄損壞」等問罪。大阪地方法院今天與其他案件合併判處被告2年4個月有期徒刑，併科20萬日圓罰金。

日本每日放送（MBS）報導，35歲被告嶋津龍2022年9月在大阪市住之江區的一間吉野家分店內，使用曾放入口中的個人筷子夾取公用容器內紅薑後食用，被依觸犯「毀棄損壞」及「武力妨害業務」罪嫌在2023年3月被起訴。

被告在調查階段供稱「知道會造成店家困擾，而且導致店家無法提供紅薑」，並於2023年5月法院開始審理此案後，承認起訴內容。

被告在其他案件中，因疑似以營利為目的栽種、持有大麻，被依涉嫌違反「大麻取締法」遭到起訴。

檢方也合併違反「大麻取締法」罪嫌，求處被告3年6個月徒刑與20萬日圓（約新台幣4萬2000元）罰金。

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大阪地方法院審判長高橋里奈今天譴責被告的行為「不顧對店家造成的影響，為自私且惡質的犯行」，也指出被告在吉野家事件後栽種大麻等「缺乏（社會）規範意識，刑事責任重大」，合併違反「大麻取締法」罪名，宣布判處被告2年4個月有期徒刑，併科20萬日圓罰金。

拍攝被告惡搞「吉野家」影片並將影片流傳到社群網站的男子，2023年7月已被大阪簡易法院判處30萬日圓（約新台幣6萬4700元）罰金。（譯者：楊惟敬/核稿：嚴思祺）1130215

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