繼壽司郎後 日本藏壽司38年來首度漲價

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日本藏壽司宣布，每盤110日圓的多數商品10月1日起調漲為115日圓。（圖取自藏壽司網頁kurasushi.co.jp）

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（中央社東京7日綜合外電報導）受到原物料及物流成本高漲影響，日本迴轉壽司業者「藏壽司」今天宣布，將從10月1日起調漲部分商品售價，每盤含稅起跳價從110日圓漲為115日圓，是38年來首度調漲。

日本讀賣新聞報導，除了藏壽司以外，日本迴轉壽司龍頭業者「壽司郎」，日前已宣布從10月起將每盤含稅110日圓（約新台幣23元）的商品，調漲到120日圓（約新台幣25元）。壽司郎同樣是創業38年來首度調漲。

藏壽司今天宣布，現在含稅每盤110日圓的多數商品，將從10月1日起調漲為115日圓，主因是原物料及物流等成本上漲，這是藏壽司從1984年開始經營迴轉壽司以來首度漲價，也代表一直以來主打「未稅100日圓」將走入歷史。

藏壽司目前提供大約60種110日圓商品，其中約50種將調漲到115日圓、6種調漲到165日圓。不過，現在220日圓的商品，則將調降為165日圓。

藏壽司社長田中邦彥今天在東京都內舉行的事業戰略發表會上說，看不到盡頭的成本高漲不是光靠企業努力可以跨越，重新訂定售價同樣不可或缺。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1110907