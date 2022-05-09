日本壽司郎創業38年 最低100日圓壽司將首度調漲

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（中央社東京9日綜合外電報導）因應原物料價格及運費高漲等影響，經營日本迴轉壽司品牌「壽司郎」的FOOD&LIFE COMPANIES今天宣布，創業38年來每盤壽司最低100日圓起跳未稅價，將從10月起首度調漲。

日本經濟新聞報導，壽司郎從1984年創業以來，各分店販售的壽司從每盤未稅100日圓（約新台幣22元）價格起跳，至今從未漲價，但接下來將從10月起調漲到含稅120日圓到150日圓不等。

壽司郎這次決定調漲，主要是受到原物料價格與運費上漲，及日圓貶值等影響。

考量到不同地區的店舖店租與人事費用，壽司郎在日本各分店分成「郊外型」、「準都市型」及「都市型」3種類型，郊外型每盤壽司最低價格將從目前含稅110日圓（日本消費稅10%）調漲到120日圓；準都市型從121日圓漲為130日圓；都市型將從132日圓漲為150日圓。

FOOD&LIFE COMPANIES社長水留浩一說，在經營環境快速發生大幅變化的情況下，他們的營業情況也必須變化的時機已到來。

產經新聞報導，壽司郎從1984年創業以來，一直維持每盤壽司最低100日圓起跳的未稅價格，成功吸引消費者上門，隨著這波漲價終於讓100日圓壽司畫上句點。

水留浩一說，目前的價格將維持到9月底，「希望在這個暑假能讓年輕朋友及孩童們，盡情享用最後的100日圓壽司」。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110509