日本美味棒42年未調漲 4月起漲2日圓網友送暖相挺

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日本「美味棒」至今已維持42年未調漲，但業者因原物料及運費高漲，決定從4月起調漲2日圓。（圖取自twitter.com/Umaemon_40th）

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（中央社東京27日綜合外電報導）日本「美味棒」每支10日圓（約新台幣2.4元）售價，至今已維持42年未調漲，但業者因原物料及運費高漲，決定從4月起調漲2日圓，沒想到網友非但沒有怨言，反而留言送暖相挺。

哈芬登郵報（HuffPost）日文版網站報導，有關日本國民零食美味棒要漲價的新聞，販售業者Yaokin今天透過官方推特證實將調漲，並對「消息錯綜複雜造成困擾」致歉。

美味棒從1979年開始販售以來，42年來始終維持每支10日圓售價，但Yaokin決定將從4月1日起調漲2日圓，每支售價將變成12日圓。對過去42年來能維持價格不變，Yaokin對消費者支持、製造與物流相關人士鼎力相助，由衷表達感謝之意。

除了感謝，Yaokin也在推特對之前漲價消息錯綜複雜引發騷動致歉。

漲價原因主要是原物料與運費高漲，日本網友對美味棒要調漲非但沒有怨言，反而有不少日本網友在推特上留言「沒關係」、「請別道歉」力挺送暖；也有網友說，「最喜歡美味棒，接下來也會持續購買」、「未來也會津津有味地享用」。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1110127