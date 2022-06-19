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誰帶鮭魚進壽司界 答案竟是挪威人非日本人

2022/6/19 11:09（6/19 11:46 更新）
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挪威海產推廣協會表示，挪威人在1980年代推動所謂的「日本計畫」，成功說服日本傳統派，將冰鮮鮭魚帶入傳統的壽司，順利向日本出口大量挪威水產品。（挪威海產推廣協會提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年6月19日
挪威海產推廣協會表示，挪威人在1980年代推動所謂的「日本計畫」，成功說服日本傳統派，將冰鮮鮭魚帶入傳統的壽司，順利向日本出口大量挪威水產品。（挪威海產推廣協會提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年6月19日
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（中央社記者汪淑芬台北19日電）冰鮮鮭魚是生魚片及握壽司的首選，很多人會以為這是日本人發明的吃法，但挪威海產推廣協會最近解密，實際上是挪威人在40年前說服日本傳統派，將冰鮮鮭魚帶進壽司界。

全球大西洋鮭魚市場一半以上的產量來自挪威，挪威海產推廣協會隸屬於挪威貿工漁業部，是由挪威海產產業合資成立，為挪威海產出口業者公認的機關，在全球推廣採用高科技海水養殖的鮭魚，台灣被列為亞洲的重要市場，因為協會多年前做過一項對鮭魚喜好程度的調查，台灣在亞洲排名第2。

挪威海產推廣協會日前發布一則新聞稿，提到鮭魚生魚片及冰鮮鮭魚做的握壽司趣事。

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挪威海產推廣協會表示，挪威人在1980年代推動所謂的「日本計畫」，成功說服日本傳統派，將冰鮮鮭魚帶入傳統的壽司，順利向日本出口大量挪威水產品，徹底改變了日本人原本對鮭魚只熟吃的飲食習慣。

挪威海產推廣協會每年在20個主要市場對超過2萬名消費者，調查使用海鮮習慣，有17個市場64%的消費者認為，吃壽司時，鮭魚是首選，特別是在韓國，鮭魚占了生魚片銷量的一半，超過了傳統上受歡迎的比目魚。（編輯：張雅淨）1110619

全球大西洋鮭魚市場一半以上的產量來自挪威，挪威海產推廣協會隸屬於挪威貿工漁業部，是由挪威海產產業合資成立，為挪威海產出口業者公認的機關，在全球推廣採用高科技海水養殖的鮭魚。（挪威海產推廣協會提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年6月19日
全球大西洋鮭魚市場一半以上的產量來自挪威，挪威海產推廣協會隸屬於挪威貿工漁業部，是由挪威海產產業合資成立，為挪威海產出口業者公認的機關，在全球推廣採用高科技海水養殖的鮭魚。（挪威海產推廣協會提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年6月19日
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