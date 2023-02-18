日本一蘭拉麵茶杯不再自取 業者紛紛提食安對策

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（中央社東京18日綜合外電報導）日本各大餐飲店近期相繼發生因顧客「迷惑行為」（日文迷惑意為使人困惑、為難等）受害案例，讓各家業者紛紛提出食安對策，例如拉麵店「一蘭」就不再提供茶杯自取等。

日本讀賣新聞報導，這些被拍成影片在網路上瘋傳的迷惑行為，讓不少日本網友對外食感到猶豫，甚至有人留言說害怕使用桌上調味料。大型餐飲業者說，既然對食安感到擔憂的顧客增加，他們也不得不積極因應。

熟知外食產業的日本亞細亞大學教授橫川潤說，業者在此之前都把調味料等交由顧客管理，「就算多少會增加成本，但店家負起責任提供（調味料等）的時代已然到來」。

受到餐飲店接連爆發「迷惑行為」，各家大型餐飲公司分別採取撤掉桌上調味料、在食物上加蓋等食安對策。雖然是少部分人做出的迷惑行為，但也正逐漸改變日本便宜又方便的外食風貌。

日本連鎖中華料理店「餃子的王將」，2月11日將原本放在桌上供顧客自取的餃子醬、辣油等調味料撤除，改成點餐後由店員提供醬料的方式。

30歲的上班族說，雖然有點麻煩，但為了能安心享用餐點，也是沒辦法的事。

專賣豚骨拉麵的「一蘭」，不再讓顧客自行取用水杯，改由店員提供，原因就是受到日前發生有顧客舔茶杯再放回原處的事件影響。對於顧客在店內拍攝影片，一蘭也徹底落實事先申請制。

連鎖咖哩店「CoCo壹番屋」在店內桌上免費提供的醃菜，日前遭顧客惡搞，導致目前大多數分店已不再於桌上擺放醃菜及醬料。

總店位於北海道札幌市的連鎖串燒店「串鳥」，也撤掉桌上擺放的辣椒粉等。負責人員說，「過去曾因為疫情撤掉，2022年秋天開始才剛恢復擺設」，沒想到現在又因為迷惑行為不得不撤掉。

最早被迷惑行為影響的迴轉壽司業界，所採取徹底因應的對策特別受到關注。

連鎖迴轉壽司店「壽司郎」目前只提供顧客所點餐點，過去在轉盤上可以看到五顏六色食材的景像已不復見。對於做出迷惑行為的消費者，原則上將從刑事及民事追究責任。

另一間連鎖迴轉壽司店「河童壽司」也開始為轉盤上的食物加蓋。壽司業界已出現強烈警戒感，「如果坐視迷惑行為的話，商業模式可能岌岌可危」。

日本大型外食業者過去設計出迴轉壽司及引進自助結帳等方式，持續推動人事精簡。結果是在原本高級的壽司及牛排等變得便宜的同時，有看法認為很難注意到顧客的迷惑行為。

日本長期面臨勞動力短缺，餐飲店很難輕易增加店內人手。且如果增加人手將造成人事費用大增，連帶可能帶動漲價。（譯者：黃名璽/核稿：陳正健）1120218