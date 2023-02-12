台南推運河觀光遊船 招商擴大周邊旅遊商機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南12日電）台南市政府打造運河觀光環境，搭配僅在特殊退潮時段才能鑽過橋梁、體驗全航段環港遊程的運河觀光遊船，頗受遊客好評，市府已針對運河周邊可營運地點進行招商，擴大觀光商機。

台南市政府觀光旅遊局代理局長林國華今天透過新聞稿表示，台南運河觀光遊船於民國106年底啟航，已成為遊客以水上視角欣賞安平及運河美景的另一種選擇，市府於安億橋至臨安橋兩岸沿線欄杆建置金色系燈光，結合運河水影倒映出全長約2.5公里長的金色流域，在夜間航行時別有浪漫視覺氛圍。

林國華指出，遊客搭船夜航，除倘佯於運河水域素雅金色光環境之間，搭配兩岸街道大樓燈光水影，感受早期居民水路往返安平至市區的航行歷程，更要俯身鑽越過13座型態各異橋梁，只有在特殊退潮時段才能體驗全航段環港遊程，過程中有導覽人員解說運河故事，並介紹沿線景點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林國華表示，觀旅局近年將運河周邊可營運地點逐步進行招商，如位於安平水景公園的台南首例BOT旅館福爾摩沙遊艇酒店，已於去年正式營運，舊魚市場BOT案已甄審出最優申請人準備簽約，運河遊船BOT案也正在籌備公告招商作業中，因運河觀光潛力帶來商機，不少業者摩拳擦掌準備投入。

林國華指出，台南運河乘載過往水路運輸功能，現在成為照亮台南夜空、述說台南故事的觀光軸帶，遊客到台南進行深度旅遊時，可安排時間搭船感受水上視角新體驗。（編輯：李亨山）1120212