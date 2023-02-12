拚觀光 駐菲代表鼓勵菲律賓台商員工旅遊赴台

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（中央社記者陳妍君馬尼拉12日專電）菲律賓台商總會今天舉辦春節聯歡活動，現場請來舞龍舞獅，喜氣洋洋。駐菲代表徐佩勇說，盼今年有更多菲律賓民眾赴台灣觀光；若台商公司舉辦員工旅遊，希望考慮赴台遊。

這是菲律賓台商總會睽違2年再度舉辦春節聯歡活動。

總會長李欣芬致詞表示，看到大家齊聚一堂，令人振奮。雖然近來菲律賓受通貨膨脹衝擊，台商仍彼此鼓勵，尋找商機；期待大家團結一致，發揮台灣人「愛拚才會贏」的精神，在菲律賓共創新局。

徐佩勇致詞時說，現在赴菲投資仍存在不少繁瑣手續和官僚作風，讓有意投資者相當挫折，會請菲律賓政府努力排除這些障礙，希望鼓勵更多台商來菲投資，看到更多台商在這裡落地生根。

另外，交通部觀光局近來積極推廣菲律賓旅客赴台。徐佩勇和觀光局駐吉隆坡辦事處主任周士弼昨天出席台灣觀光推廣活動，邀請台灣觀光大使、菲律賓人氣女星加比加西亞（Gabbi Garcia）分享在台灣賞櫻花、台灣燈會、搭乘捷運、西門町購物等體驗。

觀光局也宣布，加比加西亞將於3月19日上午在國立台灣科學教育館舉辦粉絲見面會，希望菲國粉絲赴台灣觀光，同時一睹偶像風采。

徐佩勇說，除了加比加西亞出席台灣觀光推廣活動，上週也有28名台灣業者來菲律賓推廣台灣遊，希望各方通力合作，促使更多菲律賓民眾赴台觀光，以及更多台灣民眾來菲律賓旅遊。

他表示，菲律賓旅客赴台目前享14天免簽證優惠，期盼菲方也能提供台灣人14天免簽，就算不能在今年內達成，至少明年能達到這個目標。（編輯：張芷瑄）1120212