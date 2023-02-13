虧損擴大將調電價？台電：綜合考量能源物價走勢

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（中央社記者曾智怡台北13日電）電價費率審議會將在3月舉行，台電今天表示，電價影響民生與物價甚鉅，但電業財務永續經營，也攸關民眾用電權益與國家經濟發展，今年1月各項燃料價格變動極大，審議會將綜合考量能源未來走勢、社會及民生影響後做出決定。

台電今天發布新聞稿表示，台電前年燃料成本新台幣2924億元，去年烏俄戰爭爆發，燃料成本翻倍暴增為6163億元，全年虧損達2675億元；然而類似因國際燃料價格大漲致電業虧損，已然成為全球性現象，台電並非特例，包括法國、日本與韓國等使用核電的國家也有相同情況。

台電指出，其中韓國與台灣均設國營電業，韓國電力公司去年虧損超過新台幣7000億元，遠大於台電，「這波電業虧損來自國際能源危機，各別國家不論能源結構與發電占比如何，均蒙其害」。

台電進一步說，國際上面對燃料成本上漲，採取包括調漲電價等各種應對手段，舉凡歐美日韓等國皆已調漲電價，2021年起累積調幅最高達7成。

以韓國為例，去年調漲電價，民生電價較2020年調漲2成、工業調漲27%；截至去年底，韓國民生電價每度3.15元、工業電價每度3.04元；今年第1季再調漲為民生每度3.76元、工業每度3.84元，與台灣現行電價民生每度2.69元、工業每度2.76元，高出超過35%。

台電補充，韓國截至2021年，核電占整體發電量的比例為27.4%、高於台灣，但其虧損與電價調漲幅度也高於台灣，證明能源結構及發電配比，與電業虧損及電價調整並沒有直接關係。

此外，再生能源躉購機制是世界各國推動綠能發展普遍使用的機制，並非台灣所獨有，部分意見主張躉購機制造成台電虧損則是錯誤歸因。

台電理解，電價無法完全反映成本，是因為電價調漲會直接影響民生與物價，台電作為國營事業，肩負穩定民生經濟的使命，在這波國際燃料價格漲勢中，於第一線扮演「消波塊」的角色，為國家擋住輸入性通膨的「海嘯」。

台電指出，政府為兼顧照顧民生與電業穩供使命，去年透過調漲部分產業及少數高用電量民生用戶電價，以及增資台電挹注電力建設等綜合性方式，幫助台電在艱困財務中穩健前行。

台電強調，期盼維持穩供使命，繼續扮演穩定民生的力量，當然也需要一定的財務支撐，台電將在後續的電價費率審議會中，針對未來的燃料成本以及電業營運成本充分說明，以利審議會綜合考量社會經濟狀況、物價穩定情形、國際燃料走勢等因素後做出決定。（編輯：楊凱翔）1120213