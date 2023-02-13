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義大利普拉托市訪問團到中市 交流環保議題

2023/2/13 14:42（2/13 15:06 更新）
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義大利普拉托市（Prato）市長馬提奧．比佛尼（Matteo Biffoni）（左）13日率訪問團拜會台中市政府，由台中市副市長王育敏（右）接待，雙方就「空氣品質」及「循環經濟」等議題進行交流。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年2月13日
義大利普拉托市（Prato）市長馬提奧．比佛尼（Matteo Biffoni）（左）13日率訪問團拜會台中市政府，由台中市副市長王育敏（右）接待，雙方就「空氣品質」及「循環經濟」等議題進行交流。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年2月13日
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（中央社記者郝雪卿台中13日電）義大利普拉托市訪問團今天到台中市政府拜會，由台中市副市長王育敏接待，雙方就「空氣品質」及「循環經濟」等議題進行交流，並期待就環保議題共同努力。

義大利普拉托市（Prato）市長馬提奧．比佛尼（Matteo Biffoni）率訪問團拜會台中市政府，由王育敏代表市長盧秀燕接待，雙方就「空氣品質」及「循環經濟」等議題進行交流。

王育敏在會中表示，她過去擔任8年立法委員，長期關注社會環境及衛生議題，去年受盧秀燕邀請擔任台中市副市長，很高興第一次接待外賓交流的就是環境議題，希望雙方有很多學習、合作與交流。

王育敏說，義大利到台灣的飛行時間要10多個小時，這次訪問團只在台中停留4天，有點短促，希望比佛尼下次到訪台中能安排停留更多天，盡情享受台中的陽光、空氣與美食。

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比佛尼表示，普拉托市有長達百年的廢舊布料回收經驗，尤其關於羊毛紡織類；目前普拉托市正面臨如何減少城市碳排放的挑戰，而台中市的城市綠化做得很好，很高興來到台中學習城市綠化相關經驗，相信透過雙方合作，一定可以讓普拉托市的城市綠化做得更好。

台中市環保局長陳宏益說明，這次參訪行程特別安排訪問團參觀慈濟如何透過大愛科技公司，將寶特瓶回收做成紡織品，尤其是運動類球衣；另也安排參觀秋紅谷、心之谷永續教育園區、中科污水處理場等，均具永續概念、技術分享及環境教育意涵，15日也將在金典酒店舉辦環保工作坊，邀請2城市產官學界參與議題分享與討論。（編輯：陳仁華）1120213

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