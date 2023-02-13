氧化鎂藥品短缺 健保署要求廠商穩定供應

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（中央社記者陳婕翎台北13日電）近期發生制酸劑氧化鎂藥品短缺，為了確保健保特約院所供應穩定，衛福部健保署介入協調，今天邀集廠商溝通，健保署請廠商穩定供應，廠商承諾近期內應可順利供貨。

衛生福利部中央健康保險署醫審及藥材組長黃育文晚間告訴中央社記者，國內持有藥證的氧化鎂藥品，其中3張許可證的適應症有軟便，由2家廠商擁有。因應氧化鎂藥品短缺事件，健保署邀集廠商溝通，希望廠商務必穩定供應。

黃育文表示，會議中廠商說明氧化鎂藥品短缺原因，經了解，廠商去年上半年沒相關藥品訂單，不料下半年因市場需求大增，訂單比平時定量整整多出一倍，以及缺工等因素，造成氧化鎂藥品暫時性短缺。

黃育文指出，廠商強調現階段產能已逐漸恢復，但考量訂單仍偏多，所以執行控貨，絕非缺貨，承諾將調度鋪貨至醫院、診所及藥局，近期內應可順利供貨。

黃育文說，這次健保署介入協調，主要是為了確保健保特約院所供應穩定，食藥署同樣設有調度中心，如果相關醫療院所有緊急用藥需求，也可洽詢廠商調度窗口尋求協助。（編輯：管中維）1120213