周志浩防疫有功 升任衛福部次長
（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北14日電）疾管署長周志浩今天升任衛福部常務次長，專長疾病管制及公共衛生，他一路從衛生行政基層做起，公衛經歷近40年，COVID-19疫情3年防疫有功。
薛瑞元小檔案
- 出生地：嘉義
- 現職：衛生福利部長
- 學歷：
台灣大學法律研究所
台灣大學法律學系
台北醫學院醫學系
- 經歷：
衛福部政務次長
衛福部常務次長
衛福部技監
屏東縣政府衛生局長
衛福部雙和醫院副院長
衛生署醫事處處長
衛生署副處長
周志浩小檔案
- 現職：
衛生福利部次長
- 學歷：
美國加州柏克萊大學生物醫學研究所碩士
國立台灣大學公共衛生學系碩士
台北醫學院牙醫學系
- 經歷：
中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長
衛生福利部疾病管制署署長
衛生福利部疾病管制署副署長
台北縣政府衛生局局長
莊人祥小檔案
- 出生：民國55年5月18日
- 現職：衛生福利部疾病管制署署長
- 學歷：
美國哥倫比亞大學醫學資訊學博士
國立陽明大學公共衛生學碩士
陽明醫學院醫學士
- 經歷：
中央流行疫情指揮中心社區防疫組組長兼發言人
衛生福利部疾病管制署副署長
行政院衛生署疾病管制局疫情中心主任
薛瑞元表示，周志浩將督導防疫、國民健康署等業務，至於另一名次長王必勝則將督導健保等業務，其他司署相關業務內部還會再調整。
薛瑞元透露，他開玩笑要周志浩走出舒適圈，因為周志浩10幾年來都在防疫範疇工作，當了次長之後要涉及的業務更多，不過周志浩過去也曾在地方擔任局長職務，他對周志浩的能力深具信心。
周志浩畢業於台北醫學院（台北醫學大學前身）牙醫學系，牙醫師出身的他，曾在彰化縣衛生所、高雄市大同醫院累積臨床經驗；與公共衛生結下不解之緣，是從考取公職後，周志浩一路從衛生行政基層人員做起，在台大公衛所、美國加州柏克萊大學生物醫學研究所進修。
周志浩從事公職至今，已將近40年，經歷各項大大小小防疫戰役，從狂犬病、H1N1、H7N9、MERS（中東呼吸道症候群），以及2015年在高雄及台南的登革熱等重大疫情。2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，周志浩擔任中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長，掌握最正確疫調資料。
早在2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）爆發時，周志浩當時擔任台北縣衛生局長，協助時任市長蘇貞昌，成立SARS專責醫院，當時的抗疫表現，讓周志浩從衛生局長升任疾管局副局長、輪值發言人工作，累積與地方政府、媒體溝通協調經歷。
2016年，周志浩打破以往採空降模式，被當時媒體報導為疾管署首次由署內升任署長，帶著點滴累積的防疫經驗；前衛福部長林奏延在當時疾管署長布達及宣誓典禮曾表示，周志浩是不可多得的防疫指揮人才。（編輯：張雅淨）1120214
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。