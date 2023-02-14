更多編輯台推薦新聞：
我的法國影展落幕 「空姐沒有明天」摘評審團大獎
娛樂

我的法國影展落幕 「空姐沒有明天」摘評審團大獎

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看
政治

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

周志浩防疫有功 升任衛福部次長

2023/2/14 11:45（2/14 12:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
疾管署長周志浩14日升任衛福部常務次長。（中央社檔案照片）
疾管署長周志浩14日升任衛福部常務次長。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北14日電）疾管署長周志浩今天升任衛福部常務次長，專長疾病管制及公共衛生，他一路從衛生行政基層做起，公衛經歷近40年，COVID-19疫情3年防疫有功。

原衛生福利部常務次長石崇良6日調任為健保署長，衛福部長薛瑞元

薛瑞元小檔案

  • 出生地：嘉義
  • 現職：衛生福利部長
  • 學歷：
    台灣大學法律研究所
    台灣大學法律學系
    台北醫學院醫學系
  • 經歷：
    衛福部政務次長
    衛福部常務次長
    衛福部技監
    屏東縣政府衛生局長
    衛福部雙和醫院副院長
    衛生署醫事處處長
    衛生署副處長
看更多
關閉
今天上午記者會中宣布，次長空缺由現任疾病管制署長周志浩

周志浩小檔案

  • 現職：
    衛生福利部次長
  • 學歷：
    美國加州柏克萊大學生物醫學研究所碩士
    國立台灣大學公共衛生學系碩士
    台北醫學院牙醫學系
  • 經歷：
    中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長
    衛生福利部疾病管制署署長
    衛生福利部疾病管制署副署長
    台北縣政府衛生局局長



看更多
關閉
接棒，現任疾管署副署長莊人祥

莊人祥小檔案

  • 出生：民國55年5月18日
  • 現職：衛生福利部疾病管制署署長
  • 學歷：
    美國哥倫比亞大學醫學資訊學博士
    國立陽明大學公共衛生學碩士
    陽明醫學院醫學士
  • 經歷：
    中央流行疫情指揮中心社區防疫組組長兼發言人
    衛生福利部疾病管制署副署長
    行政院衛生署疾病管制局疫情中心主任


看更多
關閉
接掌疾管署。

薛瑞元表示，周志浩將督導防疫、國民健康署等業務，至於另一名次長王必勝則將督導健保等業務，其他司署相關業務內部還會再調整。

薛瑞元透露，他開玩笑要周志浩走出舒適圈，因為周志浩10幾年來都在防疫範疇工作，當了次長之後要涉及的業務更多，不過周志浩過去也曾在地方擔任局長職務，他對周志浩的能力深具信心。

周志浩畢業於台北醫學院（台北醫學大學前身）牙醫學系，牙醫師出身的他，曾在彰化縣衛生所、高雄市大同醫院累積臨床經驗；與公共衛生結下不解之緣，是從考取公職後，周志浩一路從衛生行政基層人員做起，在台大公衛所、美國加州柏克萊大學生物醫學研究所進修。

周志浩從事公職至今，已將近40年，經歷各項大大小小防疫戰役，從狂犬病、H1N1、H7N9、MERS（中東呼吸道症候群），以及2015年在高雄及台南的登革熱等重大疫情。2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，周志浩擔任中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長，掌握最正確疫調資料。

早在2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）爆發時，周志浩當時擔任台北縣衛生局長，協助時任市長蘇貞昌，成立SARS專責醫院，當時的抗疫表現，讓周志浩從衛生局長升任疾管局副局長、輪值發言人工作，累積與地方政府、媒體溝通協調經歷。

2016年，周志浩打破以往採空降模式，被當時媒體報導為疾管署首次由署內升任署長，帶著點滴累積的防疫經驗；前衛福部長林奏延在當時疾管署長布達及宣誓典禮曾表示，周志浩是不可多得的防疫指揮人才。（編輯：張雅淨）1120214

#周志浩
#衛福部
#疾管署
延伸閱讀
莊人祥升任疾管署長 羅一鈞接指揮中心發言人石崇良接健保署長 薛瑞元提財務資安改革挑戰台灣拚5、6月COVID-19降級 王必勝：屆時指揮中心可能撤除
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族