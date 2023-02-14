周志浩防疫有功 升任衛福部次長

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北14日電）疾管署長周志浩今天升任衛福部常務次長，專長疾病管制及公共衛生，他一路從衛生行政基層做起，公衛經歷近40年，COVID-19疫情3年防疫有功。

原衛生福利部常務次長石崇良6日調任為健保署長，衛福部長 薛瑞元 薛瑞元小檔案 出生地：嘉義

現職：衛生福利部長

學歷：

台灣大學法律研究所

台灣大學法律學系

台北醫學院醫學系

台灣大學法律研究所 台灣大學法律學系 台北醫學院醫學系 經歷：

衛福部政務次長

衛福部常務次長

衛福部技監

屏東縣政府衛生局長

衛福部雙和醫院副院長

衛生署醫事處處長

衛生署副處長 看更多 關閉 今天上午記者會中宣布，次長空缺由現任疾病管制署長 周志浩 周志浩小檔案 現職：

衛生福利部次長

衛生福利部次長 學歷：

美國加州柏克萊大學生物醫學研究所碩士

國立台灣大學公共衛生學系碩士

台北醫學院牙醫學系

美國加州柏克萊大學生物醫學研究所碩士 國立台灣大學公共衛生學系碩士 台北醫學院牙醫學系 經歷：

中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長

衛生福利部疾病管制署署長

衛生福利部疾病管制署副署長

台北縣政府衛生局局長







看更多 關閉 接棒，現任疾管署副署長 莊人祥 莊人祥小檔案 出生：民國55年5月18日

現職：衛生福利部疾病管制署署長

學歷：

美國哥倫比亞大學醫學資訊學博士

國立陽明大學公共衛生學碩士

陽明醫學院醫學士

美國哥倫比亞大學醫學資訊學博士 國立陽明大學公共衛生學碩士 陽明醫學院醫學士 經歷：

中央流行疫情指揮中心社區防疫組組長兼發言人

衛生福利部疾病管制署副署長

行政院衛生署疾病管制局疫情中心主任





看更多 關閉 接掌疾管署。

薛瑞元表示，周志浩將督導防疫、國民健康署等業務，至於另一名次長王必勝則將督導健保等業務，其他司署相關業務內部還會再調整。

薛瑞元透露，他開玩笑要周志浩走出舒適圈，因為周志浩10幾年來都在防疫範疇工作，當了次長之後要涉及的業務更多，不過周志浩過去也曾在地方擔任局長職務，他對周志浩的能力深具信心。

周志浩畢業於台北醫學院（台北醫學大學前身）牙醫學系，牙醫師出身的他，曾在彰化縣衛生所、高雄市大同醫院累積臨床經驗；與公共衛生結下不解之緣，是從考取公職後，周志浩一路從衛生行政基層人員做起，在台大公衛所、美國加州柏克萊大學生物醫學研究所進修。

周志浩從事公職至今，已將近40年，經歷各項大大小小防疫戰役，從狂犬病、H1N1、H7N9、MERS（中東呼吸道症候群），以及2015年在高雄及台南的登革熱等重大疫情。2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，周志浩擔任中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長，掌握最正確疫調資料。

早在2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）爆發時，周志浩當時擔任台北縣衛生局長，協助時任市長蘇貞昌，成立SARS專責醫院，當時的抗疫表現，讓周志浩從衛生局長升任疾管局副局長、輪值發言人工作，累積與地方政府、媒體溝通協調經歷。

2016年，周志浩打破以往採空降模式，被當時媒體報導為疾管署首次由署內升任署長，帶著點滴累積的防疫經驗；前衛福部長林奏延在當時疾管署長布達及宣誓典禮曾表示，周志浩是不可多得的防疫指揮人才。（編輯：張雅淨）1120214