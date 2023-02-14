周志浩接任衛福部次長 莊人祥掌疾管署
2023/2/14 10:10（2/14 10:28 更新）
現任衛生福利部疾管署長周志浩（左）接任次長，現任疾管署副署長莊人祥（右）接掌疾管署。（中央社檔案照片）
（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北14日電）衛生福利部常務次長石崇良近日調任健保署長，次長空缺，衛福部長薛瑞元今天上午宣布人事異動，由現任疾管署長周志浩
接任次長，現任疾管署副署長莊人祥
周志浩小檔案
- 現職：
衛福部次長
- 學歷：
美國加州柏克萊大學生物醫學研究所碩士
國立台灣大學公共衛生學系碩士
台北醫學院牙醫學系
- 經歷：
中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長
衛生福利部疾病管制署署長
衛生福利部疾病管制署副署長
台北縣政府衛生局局長
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接掌疾管署。（編輯：陳政偉）1120214
莊人祥小檔案
- 出生：民國55年5月18日
- 現職：疾管署長
- 學歷：
美國哥倫比亞大學醫學資訊學博士
國立陽明大學公共衛生學碩士
陽明醫學院醫學士
- 經歷：
中央流行疫情指揮中心社區防疫組組長兼發言人
衛生福利部疾病管制署副署長
行政院衛生署疾病管制局疫情中心主任
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