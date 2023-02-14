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周志浩接任衛福部次長 莊人祥掌疾管署

2023/2/14 10:10（2/14 10:28 更新）
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現任衛生福利部疾管署長周志浩（左）接任次長，現任疾管署副署長莊人祥（右）接掌疾管署。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北14日電）衛生福利部常務次長石崇良近日調任健保署長，次長空缺，衛福部長薛瑞元今天上午宣布人事異動，由現任疾管署長周志浩

周志浩小檔案

  • 現職：
    衛福部次長
  • 學歷：
    美國加州柏克萊大學生物醫學研究所碩士
    國立台灣大學公共衛生學系碩士
    台北醫學院牙醫學系
  • 經歷：
    中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長
    衛生福利部疾病管制署署長
    衛生福利部疾病管制署副署長
    台北縣政府衛生局局長



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接任次長，現任疾管署副署長莊人祥

莊人祥小檔案

  • 出生：民國55年5月18日
  • 現職：疾管署長
  • 學歷：
    美國哥倫比亞大學醫學資訊學博士
    國立陽明大學公共衛生學碩士
    陽明醫學院醫學士
  • 經歷：
    中央流行疫情指揮中心社區防疫組組長兼發言人
    衛生福利部疾病管制署副署長
    行政院衛生署疾病管制局疫情中心主任


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接掌疾管署。（編輯：陳政偉）1120214
#周志浩
#莊人祥
#衛福部
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