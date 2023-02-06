新任健保署長石崇良提5目標 部分負擔持續溝通

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（中央社記者陳婕翎台北6日電）新任健保署長石崇良今天正式接任，他提到健保制度是透過「雁行理論」，一步一腳印成為台灣最重要資產，上任5大改革目標，包含財務、資訊及法制等，至於部分負擔將持續溝通。

中央健康保險署今天舉行新任署長交接布達典禮，由衛福部長薛瑞元主持，他會前接受媒體聯訪時，被問及部分負擔上路時程，表示依然需要持續觀察，台灣經濟是否恢復，包含失業、物價等，相關數據皆在行政院掌握中，持續與其他部會溝通。

至於部分負擔是否今年上半季上路，石崇良則表示，社會溝通是所有政策推動基礎，部分負擔新制需要考量疫情、經濟復甦情形及民眾負擔，需要溝通準備完整才會上路，健保資源有限，適當利用、杜絕浪費是共同目標，手段、工具很多，不是單一工具就會成功，實施期程隨時報告。

石崇良致詞時提出上任5大改革目標，首先，台灣進入高齡化社會，希望健保成為工具、也成為平台，期待將預防保健及長照結合、銜接，提供全人全程照護體系，這是健保將來需要與國健署及長照司合作。

第2個改革目標是財務，這是歷屆署長的挑戰，健保8000億預算，是國民對健康的投資，須依據科學評估實證，檢討各給付項目財務，結合國家生技產業政策，加入新興醫療項目，讓健保發揮加乘效果，提供民眾更多更有效的照顧。

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第3個改革是科技面，尤其是數位醫療，在前健保署長李伯璋帶領，不斷充實健保資訊量能，疫情期間是不可抹滅的貢獻，接下來面對的是快速發展的數位醫療，希望達到「次世代醫療資訊系統升級計畫」，協助國內醫療體系升級與國際接軌，提供各項新型醫療模式照顧導入，包含遠距醫療。

第4目標是法制面改革，石崇良說，去年判決違憲爭議的健保資料使用及海外停付保規定，健保經過多年實施，還有許多需要與時俱進的修正，刻不容緩；第5目標是社會溝通，強化各項政策社會溝通，不論對內、對外，醫界或民眾端都將成為夥伴關係，共同讓健保永續發展。（編輯：陳政偉）1120206