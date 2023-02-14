開放港澳自由行 台東觀光業者：很開心

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（中央社記者盧太城台東縣14日電）陸委會將開放港澳居民來台灣自由行。台東縣觀光業者非常開心，業者表示，「真的是好消息」，已開始接洽旅遊單位。

陸委會副主委梁文傑今天宣布，2月20日起開放港澳居民來台自由行；他強調，這是疫情綜合評估後結果，港澳疫情狀況相對中國大陸來說較為透明。

台東縣觀光協會理事長、台東縣議員潘貴蘭接受中央社記者電話訪問表示，觀光業者聽到這個訊息都非常開心，因為過去香港自由行遊客就喜歡到台東旅遊，香港遊客的消費力也高，這對目前只靠國旅的旅宿業者，真的是好消息。

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她說，目前台東各飯店和旅遊業者，都已經開始和港澳旅遊單位聯繫，希望爭取更多港澳自由行遊客到台東，當然也希望政府能進一步開放陸客自由行及高品質團客，才有機會創造疫情後另一波台灣旅遊熱潮。

即將接任台東縣觀光協會理事長、前台東縣旅館公會理事長李數奼說，港澳自由行遊客常以北部為主要旅遊點，台東縣政府應該多幫忙行銷，爭取更多人到台東旅遊，也建議中央快開放陸客團，這對台灣觀光、旅宿業會有更多幫助。（編輯：黃世雅）1120214