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南捷藍延線進度再邁進 中央完成初審

2023/2/14 16:19
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（中央社記者張榮祥台南14日電）台南捷運藍延線進度推動再往前邁進一步，交通部今天召開初審會議。會中作出運量預測及財務規劃等多項結論，將由南市府針對與會審查意見儘速修正，以利後續召開委員會審議。

交通部1月6日完成第1期藍線延伸線路線及場站規劃現勘後，今天初審會議由鐵道局主任秘書李綱主持，邀集行政院、國發會、財政部、內政部等相關單位共同審查，會中主要針對系統型式擇定、路線及場站規劃、運量預測及財務規劃等議題作深入討論。

台南市捷運工程處表示，藍延線可行性研究去年7月提報交通部審議，以及今天完成初審程序，後續配合中央審查程序，爭取交通部早日審議通過並轉行政院核定；另為加速規劃進度推動，也已同步啟動辦理藍延線綜合規劃作業中，以加快南捷建設腳步。

市長黃偉哲透過新聞稿表示，第1期藍線延伸線串聯府城至仁德、歸仁、關廟及高鐵台南站，除提供南關線居民通學通勤優質運輸服務外，也提供高鐵乘客往返市區更加便捷的轉乘服務，為台南市對外門戶的重要廊道。後續加速規劃作業期程，以期第1期藍線、藍線延伸線計畫進度能無縫接軌，符合地方發展及市民期待。

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依台南市交通局資料，藍延線計畫全線採高架單軌系統，路線長14.99公里，設置15座車站及1座機廠，銜接第1期藍線仁德轉運站串聯市區重要交通節點，延伸府城便捷生活廊帶。

未來也將與深綠線交會形成十字路網，連結沙崙綠能科學城及台南科學園區兩大產業引擎，強化府城、沙崙、南科三核心交通鏈結，將台南升級為科技大城，並帶動府城以東衛星市鎮產業發展。（編輯：孫承武）1120214

#交通部
#台南市
#黃偉哲
黃偉哲
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