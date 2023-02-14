10縣市低溫特報 中部以北防10度以下低溫

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氣象局針對10縣市發布低溫特報，14日晚間至16日中部以北、金馬地區易有10度以下低溫。圖為北市南港區部分民眾外出穿著厚重冬衣。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北14日電）氣象局表示，受到強烈大陸冷氣團影響，新北、新竹昨天與今天高溫相差約攝氏15度；氣象局並針對10縣市發布低溫特報，今晚至16日中部以北、金馬地區易有10度以下低溫；預計16日白天可稍回溫。

中央氣象局今天下午更新 低溫特報 低溫燈號小百科 🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下 🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下 🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下 註：連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。 看更多 關閉 ，今晚至16日受到強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東半部及金門、馬祖天氣寒冷，其他地區偏冷，易有10度以下氣溫發生；今天至明天新竹以北及宜蘭有持續10度左右或以下氣溫發生。

氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，昨天與今天氣溫落差非常大，新北昨天最高溫為27.5度，今天降至12.5度；新竹昨天達26.2度，今天降至12.5度，落差約14、15度。

張承傳指出，今天雖然針對新北、基隆發布大雨特報，但主要是綿綿細雨累積雨量達標；明天清晨水氣仍偏多，白天起轉乾，但桃園以北、東半部、恆春半島、中南部山區仍有局部短暫雨。

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

張承傳說，16日水氣更少，清晨因輻射冷卻影響，低溫範圍擴大為整個西半部都可能會出現10度以下；16日北部白天高溫可以由13、14度回升4、5度至17、18度。

張承傳表示，今天由於還是降溫過程，雖然有水氣但高山溫度仍偏高，明天清晨若是水氣、溫度能配合，北台灣3000至3500公尺以上高山有飄雪機會，但目前觀察機會不高。

張承傳指出，17日起冷氣團持續減弱，北部高溫可回升至22、23度，中南部約22至29度；低溫回升幅度較小，仍維持約13、14度；水氣持續減少，17至19日降雨以大台北山區、東半部有局部短暫雨為主。

張承傳提到，19日晚間起東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，持續至21日皆受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

張承傳提醒，18、19日西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：吳協昌）1120214