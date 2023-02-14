農漁會信用部盈餘增、逾放比下降 19年來最佳

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（中央社記者楊淑閔台北14日電）農金局今天表示，在央行升息、非會員放款放寬等因素下，截至去年底，農漁會信用部存、放款較110年底成長；同時，逾放比下降、盈餘增加，都是93年1月改隸農委會後最佳表現。

行政院農業委員會農業金融局發布新聞指出，截至111年底止，全體農漁會311家信用部存款總餘額新台幣2兆2001億元，較110年底增加568億元、成長2.65%；放款總餘額則是1兆3163億元，增加400億元、成長3.13%。

農金局副局長周妙芳說明，存、放款成長，顯示營運規模持續擴大，除與農漁民對農漁會信用部的信心增強有關，央行去年升息也有助於存款成長；還有修改規定，讓非會員貸款的擔保品座落區位放寬，從比鄰2個鄉鎮，放寬為比鄰1個縣市等措施推動，有助放款增加。

截至111年底止，逾放金額34.47億元，較110年底減少6.57億元；逾放比率降至0.26%，減少0.06個百分點。

周妙芳指出，逾放狀況持續改善，與農金局持續強化監督各信用部的風險管控有關；另外，綜合各方面強化業務管理，截至111年底，信用部盈餘61.14億元，成長21.14%，獲利能力穩定成長。

農金局補充，上述逾放比率及盈餘，都是93年1月改隸農委會後的最佳表現。（編輯：管中維）1120214