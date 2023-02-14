台灣美光裁員 桃市勞動局：150人優離若權益受損可提調解

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台灣美光因景氣不佳裁員。（中央社檔案照片）

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（中央社記者葉臻桃園14日電）台灣美光因景氣不佳裁員。桃園市勞動局今天表示，美光約有150名員工優惠離職，目前無資遣員工，勞工若認為權益受損，可提出勞資爭議調解。

桃園市政府勞動局晚間發布新聞稿指出，今天邀集台灣美光晶圓科技股份有限公司說明，美光公司表示這次提出的優惠離職方案，受影響人數占公司人數約5%，估算約150名員工，公司提供的離職金、有薪休假、就業顧問等優惠離職方案優於法令，目前並無資遣員工情形。

新聞稿中，美光公司指出在與員工進行優惠離職方案溝通時，並未限定溝通時間，除了會充分與員工說明外，也會瞭解員工想法及後續規劃，並視員工實際狀況而提供相關協助。

勞動局表示，已要求美光公司應盡速向員工進行溝通，過程中除詳細說明方案內容外，也應尊重員工自主意志，不得以脅迫方式要求員工接受。

勞動局呼籲，勞雇雙方若基於契約自治，本誠信協商合意終止契約，尚無明文禁止，也非屬勞動法令上的資遣及大量解僱勞工保護法應通報的情形。

勞動局指出，雇主不得以強迫或其他不利對待手段要求勞工同意自請離職，藉以規避勞動法令相關責任。勞工若認為勞動權益有受損，得向勞動局提出勞資爭議調解，以維護勞工權益。（編輯：戴光育）1120214