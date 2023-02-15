陳椒華：自辦市地重劃有侵犯人權顧慮 亟待改革

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包括高雄大樹、台中黎明幼兒園以及雲林斗六雲科大等自辦市地重劃自救會成員15日在立法院舉行記者會，抗議現行法規只要超過1/2同意，即可決定不同意戶參與重劃，嚴重影響基本人權。時代力量立委陳椒華（左3）邀集政治大學地政學系教授徐世榮（左2）與內政部地政司以及雲林地政科等單位代表到場，交流意見。中央社記者徐肇昌攝 112年2月15日

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（中央社記者范正祥台北15日電）時代力量立委陳椒華今天指出，自辦市地重劃，只要超過1/2同意，即可決定不同意戶參與重劃，猶如土地掠奪；政府應改革自辦市地重劃侵犯人權的問題，要取得重劃範圍內100%同意才能進行。

台中市黎明幼兒園反自辦市地重劃自救會、高雄市大寮伍厝反第74期自辦市地重劃自救會、高雄市大樹湖底反第84期自辦市地重劃自救會、雲林縣反對雲科大自辦市地重劃自救會等團體，今天赴立法院陳情，反映居住權正面臨生存危急關鍵時刻。

陳椒華、政治大學地政學系教授徐世榮與各自救會在立法院中興大樓共同召開記者會，訴求自辦市地重劃應取得重劃範圍內100%土地所有權人的同意，並指自辦市地重劃制度嚴重牴觸兩人權公約，應儘速修法，呼籲政府協助解決民眾痛苦。

出席記者會的部分自救會成員激動陳述，自辦市地重劃，只要超過1/2同意，即可決定不同意戶參與重劃，嚴重影響基本人權，甚至一再發生人頭地主的弊端。

陳椒華說，剛上任的行政院長陳建仁標榜「溫暖內閣」，希望能夠協助解決民眾的痛苦，修正不當法規，自辦土地重劃應取得重劃範圍內100%土地所有權人的同意。

她表示，反對掠奪人民財產，政府應確實依照憲法規定，保障國民的財產權及生存權；目前的偏頗作法形同讓「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」（簡稱自辦市地重劃）的法律位階及效力都高於憲法，這不僅違憲，也非常不公不義。

陳椒華指出，自辦市地重劃制度有很大的瑕疵，甚至也有很多人涉入弊案被判刑，但有更多人不願意被剝奪私有財產而受苦，這也是一種居住正義的問題，希望陳建仁正視土地炒作的問題，自辦市地重劃就是其中之一，協助解決民眾的痛苦。

徐世榮表示，自辦市地重劃的個案不斷在各地發生，政府應遵守兩人權公約的規定，儘速修法讓自辦市地重劃能夠符合國際人權標準，切勿再侵害國民基本人權。

他呼籲，應立即停止所有自辦市地重劃，直到修法完成後才能夠繼續進行；如要繼續進行自辦市地重劃，也應像日本一樣要取得重劃範圍內100%同意才能進行。

內政部地政司和營建署今天派員出席記者會，將立委、學者及自救會的意見帶回。（編輯：郭無患）1120215