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劉文正心肌梗塞病逝美國 醫：胸痛不適要特別注意
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中山醫院首名「海扶寶寶」 子宮肌瘤高齡產婦喜獲女

2023/2/15 16:24（2/15 16:41 更新）
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40歲ZOE媽媽（右）前次人工授精懷孕成功，不料34週因臍帶問題胎死腹中，後來歷經海扶刀治療子宮肌瘤及人工試管受孕，喜獲女兒，台北中山醫院迎來首名海扶寶寶。（台北中山醫院提供）中央社記者陳婕翎傳真 112年2月15日
40歲ZOE媽媽（右）前次人工授精懷孕成功，不料34週因臍帶問題胎死腹中，後來歷經海扶刀治療子宮肌瘤及人工試管受孕，喜獲女兒，台北中山醫院迎來首名海扶寶寶。（台北中山醫院提供）中央社記者陳婕翎傳真 112年2月15日
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（中央社記者陳婕翎台北15日電）40歲ZOE媽媽前次人工授精懷孕成功，不料34週因臍帶問題胎死腹中，她暗自發誓一定要生回來，歷經海扶刀治療子宮肌瘤及人工試管受孕，喜獲女兒，台北中山醫院迎來首名海扶寶寶。

台北中山醫院生殖醫學中心負責人李世明今天記者會中解釋，據統計，40歲以上女性子宮肌瘤發生率近5成，雖然多數是良性肌瘤，不一定需要動刀，但若發生經血過多或貧血情況，就需要考量接受手術。據臨床經驗，40歲以上、有子宮肌瘤女性，單靠自然受孕，幾乎99%不會成功。

子宮肌瘤影響懷孕可能原因有3種，第1種是肌瘤位置壓迫輸卵管口或阻塞子宮腔，影響精子移動或胚胎著床；第2種為肌瘤導致子宮收縮不良，影響受精卵及經血的移動，導致子宮外孕或內膜異位症；第3種則是肌瘤改變子宮微環境，影響內膜接受度、異常血管生長，著床受精卵不易久留。

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ZOE媽媽引產後1個月，尋求再孕機會，檢查發現體內有一個如棒球般大小的子宮肌瘤，台北中山醫院婦產科主任鍾國騰發現，ZOE媽媽肌瘤位置壓迫子宮腔，可能導致胚胎不易著床，必須先處理子宮肌瘤問題，再接受不孕試管嬰兒，提升受孕率，她在今年1月9日產下3079克健康女寶寶。

鍾國騰說明，海扶刀是非侵入性子宮肌瘤治療方式，超音波能量穿透身體後，可從體外治療體內病灶，在病灶區域形成攝氏60至100度瞬間高溫，讓病灶組織產生凝固性壞死，消融肌瘤，不須開刀、沒有傷口，治療期短，術後恢復快，雖術後備孕時間因人而異，但半年至1年懷孕都有可能。（編輯：陳仁華）1120215

#鍾國騰
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