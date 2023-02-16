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觀光局邀英國旅遊業者賞燈踩線 帶動疫後旅遊

2023/2/16 07:38（2/16 07:51 更新）
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為帶動疫後旅遊，交通部觀光局邀請英國旅遊業者到台灣的景點觀光。（觀光局駐倫敦辦事處提供）中央社記者林育立傳真 112年2月16日
為帶動疫後旅遊，交通部觀光局邀請英國旅遊業者到台灣的景點觀光。（觀光局駐倫敦辦事處提供）中央社記者林育立傳真 112年2月16日
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（中央社記者林育立柏林15日專電）英國多家旅遊業者最近受邀訪台欣賞燈會並到各地踩線，交通部觀光局期盼藉機宣傳台灣的旅遊資源，帶動疫後旅遊。

交通部觀光局駐倫敦辦事處表示，為宣傳台灣燈會，行銷COVID-19疫後觀光，觀光局近日邀請來自日本、韓國、美國、英國、德國等國共200名旅遊業者來台賞燈與踩線。

其中12日抵台的英國業者包括提供客製化家庭度假、城市旅遊和蜜月旅行的獨立旅遊零售商Flight Centre、販售亞洲旅遊行程經驗超過30年的TransIndus、專精商業旅遊、高端遊程及客製化短程旅遊的Brightsun等，全是首次造訪台灣。

他們除了走訪台灣燈會，也造訪野柳地質公園、九份、國立故宮博物院、萬華艋舺龍山寺、西門町、士林夜市等知名景點，並將實地造訪知名飯店，了解住宿環境和設施，以利後續行程設計。

觀光局駐倫敦辦事處主任邱于庭說，這些業者對台灣的文化和自然都非常感興趣，觀光局期盼透過這類活動宣傳台灣旅遊資源，帶動疫後觀光。（編輯：郭中翰）1120216

#觀光局駐倫敦辦事處
#台灣
#英國
邱于庭
觀光局英國曼城推多元主題旅遊 環島行詢問度高
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