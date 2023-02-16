無薪假增1403人 金屬機電、資訊電子業增幅較大

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（中央社記者張雄風台北16日電）勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，實施人數1萬6495人，較前一期增加1403人，其中製造業增加約1200人，以金屬機電業、資訊電子業增加較明顯，業者多反映因接單不穩。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2315家，實施人數1萬6495人，較8日公布實施家數計2250家，實施人數1萬5092人。本次家數增加65家，人數增加1403人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛告訴中央社記者，本期在製造業實施人數就約1200多人，主要在金屬機電業、資訊電子業增加較明顯，也有一些是之前就已經實施、本期仍接續實施的業者。

黃維琛進一步說明，其中有一金屬機電業者就增加300多人，另外還有2家分別增加170、140多人，主要是工具機、零組件相關產業；另外在資訊電子業方面也有2家業者各增加300及200多人，分別是光電業者、印刷電路版業者。

黃維琛表示，實施的業者平均每個月多休4天，以外銷產業為主，業者反映主要是目前接單的情況不穩；第一時間也將資訊交給經濟部，未來1、2週還是觀察期，不排除人數、家數還可能會再增加。

黃維琛說，包含運輸及倉儲業、支援服務業、住宿及餐飲業等都是以續簽為主，增減變化不大。

陸委會日前宣布20日開放港澳自由行，黃維琛認為，自由行對於航空公司、飯店業或餐飲業會有幫助，對於以接團客為主的的旅行社幫助不大；但近日也觀察到日韓開始有團客來台，預估內需型的產業還是往好的方向走。（編輯：陳政偉）1120216