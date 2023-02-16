酷航航班恢復6到7成 皮卡丘彩繪機3/24來台

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（中央社記者余曉涵台北16日電）酷航今天表示，目前台灣航線的航班已恢復6到7成，受到外界注目的皮卡丘彩繪機也預計3月24日來台，旅客很快就可以在官網上預訂且會有限量版商品。

新加坡廉價航空公司酷航今天發布新聞稿表示，看好台灣市場的潛力，酷航也恢復台灣每週往返營運班次至43班，包括每天往返新加坡-台灣桃園、及從台灣桃園出發，飛往札幌、仁川和成田等航線，已經是疫情前的6到7成。

酷航銷售副總裁李榮新向媒體表示，今年底前航班將會恢復到COVID-19疫情之前，而且新加玻-台北-東京載客率已經達到9成，而新加坡-高雄-大阪則還在觀望當中。

酷航指出，這次與寶可夢公司攜手推出皮卡丘彩繪機，除了機身上的設計，機內和周邊商品也充滿著寶可夢的身影。

酷航表示，去年9月9日起，酷航即推出每月兩班的皮卡丘彩繪機定期航班，飛往東京和首爾兩個航點，預計今年3月24日將會來台，未來也會將皮卡丘彩繪機納入定期航班，加入波音787航線，旅客很快就可在官網上訂票。

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酷航指出，皮卡丘彩繪機的靈感來自花香，使用簡潔白色的背景，搭配飄揚在空中的花瓣、樹葉做點綴，將皮卡丘、皮丘、謝米，還有在台灣具有超高人氣，初次在彩繪機登場的可達鴨、拉普拉斯、時拉比及大竺葵，全都畫在彩繪在機身上，機翼兩旁還藏著許多寶可夢。

機艙內和寶可夢相關的周邊設計包括座艙內提供專門設計的皮卡丘彩繪機主題紙杯、餐巾紙、座位頭靠巾，令人驚喜的是，在登機之後，還可聽到充滿皮卡丘音效的廣播，除此之外，座位上方的置物櫃還有獨家寶可夢角色印花特寫，並且有獨家限定商品。（編輯：李亨山）1120216