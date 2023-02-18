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台灣燈會閉幕倒數 今明兩天人潮達上限9成將管制進場
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2023台灣燈會
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2023台灣燈會1/41
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台灣燈會最後週末估有大量人潮 達上限9成將管制進場

2023/2/18 14:53（2/18 15:21 更新）
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圖為國父紀念館12日晚間進行主燈燈光秀，台下擠滿觀看人潮，民眾拿起手機捕捉精彩畫面。（中央社檔案照片）
圖為國父紀念館12日晚間進行主燈燈光秀，台下擠滿觀看人潮，民眾拿起手機捕捉精彩畫面。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北18日電）「2023台灣燈會」明天閉幕，燈會最後的週末預期將有大量人潮，交通部觀光局今天表示，國父紀念館園區人流達容留上限的90%時，將啟動管制措施。

觀光局今天發布新聞稿，因應「2023台灣燈會」最後一個週末可能湧入的大量賞燈人潮，除了由工作人員在國父紀念館園區的7處出入口及燈區內的賞燈熱區引導人流，也預先研提燈會人流預警管制SOP，當國父紀念館園區人潮達容留人數上限的90%，啟動只出不進等管制措施。

另外，交警也會依人車潮狀況，加強交通管制，台北捷運公司將視人潮狀況，啟動過站不停及人潮疏導管制。

「2023台灣燈會」展區含台北東區商圈、松山文創園區、國父紀念館、信義商圈及四四南村，範圍遍及台北市大安區及信義區。（編輯：陳政偉）1120218

圖為松山文創園區展區內的副燈「台北兔給樂」與園區內賞燈人潮。（必應創造提供）中央社記者陳昱婷傳真 112年2月12日
圖為松山文創園區展區內的副燈「台北兔給樂」與園區內賞燈人潮。（必應創造提供）中央社記者陳昱婷傳真 112年2月12日
2023台灣燈會展出至19日。（中央社檔案照片）
2023台灣燈會展出至19日。（中央社檔案照片）
2023台灣燈會主燈「玉兔壯彩」主燈極具科技感，由藝術家李明道操刀，高達22公尺，夜間搭配聲光效果格外吸睛。（中央社檔案照片）
2023台灣燈會主燈「玉兔壯彩」主燈極具科技感，由藝術家李明道操刀，高達22公尺，夜間搭配聲光效果格外吸睛。（中央社檔案照片）
2023台灣燈會「光源台北」除有各式大型花燈作品展出，城市綠地也在夜間披上不同光彩，展露與白晝不同風情。（中央社檔案照片）
2023台灣燈會「光源台北」除有各式大型花燈作品展出，城市綠地也在夜間披上不同光彩，展露與白晝不同風情。（中央社檔案照片）
#國父紀念館
#交通部觀光局
#2023台灣燈會
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